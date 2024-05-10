10 мая 2024

Пасечник: ВСУ ударили по нефтебазе ЛНР ракетами ATACMS

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины ударили по нефтебазе в Луганской народной республике ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

«Как и при недавней атаке на Луганск, сегодняшний удар по Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами», — написал Пасечник в telegram-канале. Он добавил, что количество погибших достигло трех человек, число пострадавших увеличилось до восьми человек. В больнице также находится подросток. Пасечник уточнил, что в результате обстрела повреждены жилые дома и автомобили.

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Вооруженные силы Украины ударили по нефтебазе в Луганской народной республике ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник. «Как и при недавней атаке на Луганск, сегодняшний удар по Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами», — написал Пасечник в telegram-канале. Он добавил, что количество погибших достигло трех человек, число пострадавших увеличилось до восьми человек. В больнице также находится подросток. Пасечник уточнил, что в результате обстрела повреждены жилые дома и автомобили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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