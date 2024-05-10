Пасечник: ВСУ ударили по нефтебазе ЛНР ракетами ATACMS

11 мая 2024 в 02:39 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины ударили по нефтебазе в Луганской народной республике ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник. «Как и при недавней атаке на Луганск, сегодняшний удар по Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами», — написал Пасечник в telegram-канале. Он добавил, что количество погибших достигло трех человек, число пострадавших увеличилось до восьми человек. В больнице также находится подросток. Пасечник уточнил, что в результате обстрела повреждены жилые дома и автомобили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины ударили по нефтебазе в Луганской народной республике ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник. «Как и при недавней атаке на Луганск, сегодняшний удар по Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами», — написал Пасечник в telegram-канале. Он добавил, что количество погибших достигло трех человек, число пострадавших увеличилось до восьми человек. В больнице также находится подросток. Пасечник уточнил, что в результате обстрела повреждены жилые дома и автомобили.