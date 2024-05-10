Пасечник: ВСУ ударили по нефтебазе ЛНР ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины ударили по нефтебазе в Луганской народной республике ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.
«Как и при недавней атаке на Луганск, сегодняшний удар по Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами», — написал Пасечник в telegram-канале. Он добавил, что количество погибших достигло трех человек, число пострадавших увеличилось до восьми человек. В больнице также находится подросток. Пасечник уточнил, что в результате обстрела повреждены жилые дома и автомобили.
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