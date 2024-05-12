Shot: минимум 15 человек находится под завалами в Белгороде. Фото

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На месте обвала дома работают экстренные службы (архивное фото) Фото:
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В Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома

В Белгороде после обрушения дома под завалами могут находиться от 15 человек. Об этом написали в telegram-канале Shot.

«Минимум 15 человек могут находиться под завалами рухнувшего подъезда в Белгороде», — говорится в сообщении telegram-канала. На месте происшествия работают оперативные службы.

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В Белгороде после обрушения дома под завалами могут находиться от 15 человек. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Минимум 15 человек могут находиться под завалами рухнувшего подъезда в Белгороде», — говорится в сообщении telegram-канала. На месте происшествия работают оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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