Shot: минимум 15 человек находится под завалами в Белгороде. Фото

12 мая 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

На месте обвала дома работают экстренные службы (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома В Белгороде после обрушения дома под завалами могут находиться от 15 человек. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Минимум 15 человек могут находиться под завалами рухнувшего подъезда в Белгороде», — говорится в сообщении telegram-канала. На месте происшествия работают оперативные службы. Фото: telegram-канал Shot https://t.me/shot_shot/66106 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде после обрушения дома под завалами могут находиться от 15 человек. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Минимум 15 человек могут находиться под завалами рухнувшего подъезда в Белгороде», — говорится в сообщении telegram-канала. На месте происшествия работают оперативные службы.