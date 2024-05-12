На месте обвала дома работают экстренные службы (архивное фото)
новость из сюжетаВ Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома
В Белгороде после обрушения дома под завалами могут находиться от 15 человек. Об этом написали в telegram-канале Shot.
«Минимум 15 человек могут находиться под завалами рухнувшего подъезда в Белгороде», — говорится в сообщении telegram-канала. На месте происшествия работают оперативные службы.
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