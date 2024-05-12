ТАСС: на месте трагедии в Белгороде возникло очаговое тление

12 мая 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

На месте обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде возникло очаговое тление Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома В Белгороде на месте обрушения подъезда многоэтажки возникло очаговое тление. Об этом сообщили оперативные службы. «Очаговое тление возникает в завалах на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде», — сообщили оперативные службы. Информацию об этом передает ТАСС. ВСУ совершили массированный ракетный обстрел Белгорода. В результате атаки обрушился подъезд десятиэтажного дома, крыша здания также упала. Весь дом в Белгороде был эвакуирован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде на месте обрушения подъезда многоэтажки возникло очаговое тление. Об этом сообщили оперативные службы. «Очаговое тление возникает в завалах на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде», — сообщили оперативные службы. Информацию об этом передает ТАСС. ВСУ совершили массированный ракетный обстрел Белгорода. В результате атаки обрушился подъезд десятиэтажного дома, крыша здания также упала. Весь дом в Белгороде был эвакуирован.