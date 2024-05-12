ТАСС: на месте трагедии в Белгороде возникло очаговое тление

На месте обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде возникло очаговое тление
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
В Белгороде на месте обрушения подъезда многоэтажки возникло очаговое тление. Об этом сообщили оперативные службы.
«Очаговое тление возникает в завалах на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде», — сообщили оперативные службы. Информацию об этом передает ТАСС.
ВСУ совершили массированный ракетный обстрел Белгорода. В результате атаки обрушился подъезд десятиэтажного дома, крыша здания также упала. Весь дом в Белгороде был эвакуирован.
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