ТАСС: на месте трагедии в Белгороде возникло очаговое тление

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, балашиха
На месте обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде возникло очаговое тление Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

В Белгороде на месте обрушения подъезда многоэтажки возникло очаговое тление. Об этом сообщили оперативные службы.

«Очаговое тление возникает в завалах на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде», — сообщили оперативные службы. Информацию об этом передает ТАСС.

ВСУ совершили массированный ракетный обстрел Белгорода. В результате атаки обрушился подъезд десятиэтажного дома, крыша здания также упала. Весь дом в Белгороде был эвакуирован.

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В Белгороде на месте обрушения подъезда многоэтажки возникло очаговое тление. Об этом сообщили оперативные службы. «Очаговое тление возникает в завалах на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде», — сообщили оперативные службы. Информацию об этом передает ТАСС. ВСУ совершили массированный ракетный обстрел Белгорода. В результате атаки обрушился подъезд десятиэтажного дома, крыша здания также упала. Весь дом в Белгороде был эвакуирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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