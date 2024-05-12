У дома в Белгороде обрушилась крыша: главное об атаке

В Белгороде на спасателей, находившихся у дома, рухнула крыша

12 мая 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

После атаки ВСУ в Белгороде обрушился подъезд жилого дома (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома В результате атаки ВСУ в Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного дома, а крыша этого же здания упала. По предварительным данным причиной обвала могло стать попадание снаряда, и под завалами предположительно находятся как минимум 15 человек. Главное о ЧП к этому часу — в материале URA.RU. У дома в Белгороде обрушилась крыша По сообщению ТАСС, у дома в Белгороде, подъезд которого обрушился после атаки ВСУ, упала крыша. Как отмечается в сообщении агентства, «у обрушившегося дома в Белгороде рухнула крыша — спасателей накрыло обломками». Согласно информации ТАСС, пострадали несколько спасателей, при этом telegram-канал Shot сообщает о трех пострадавших, однако официальные данные отсутствуют. Обрушение крыши дома удалось запечатлеть на видео. На кадрах видно, как крыша обрушилась на помогавших людям спасателей, многим из которых удалось вовремя отбежать. Согласно сообщению ТАСС, со ссылкой на оперативные службы, почти весь жилой дом в Белгороде был поврежден взрывом ракеты ВСУ. В результате этого, обрушилось 16 квартир. Погибшие и пострадавшие По словам представителей МЧС России, спасателям удалось достать из-под завалов обрушившегося в Белгороде дома 12 человек, в том числе двух детей. В сообщении отмечается, что дальнейшая информация по этому происшествию уточняется. Telegram-канал Shot сообщает, что весь дом в Белгороде был эвакуирован после обрушения одного из подъездов многоэтажки. По словам авторов канала, продолжается разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди, о чем свидетельствуют доносящиеся с места происшествия крики. Предварительно, под завалами могут находиться около 15 человек. На месте происшествия работает глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Telegram-канал Mash сообщает, что по неофициальной информации в результате обстрела 32 человека получили ранения. Всех пострадавших доставляют в областную больницу. Согласно сообщению исполняющего обязанности главы Минздрава Михаила Мурашко, 17 человек, пострадавших в результате атаки на Белгород, были госпитализированы. Уголовное дело Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с обстрелом ВСУ по Белгороду. Ведомство заявило, что по факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом они проинформировали в своем telegram-канале. Реакция Согласно сообщениям, участники и ветераны боевых действий призывают к незамедлительным ответным мерам после удара по дому в Белгороде. Подобные сообщения массово распространяются в тематических telegram-каналах. При этом, на данный момент Киев не выступал с официальными заявлениями о случившемся. В одном из таких сообщений в telegram-канале «Два майора» указывается, что, по всей видимости, ВСУ вторые сутки применяют авиацию и управляемые авиабомбы НАТО для ударов по мирному населению. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, обрушение жилого дома в Белгороде «имеет почерк» президента Украины Владимира Зеленского наряду с другими случаями обстрелов ВСУ гражданских объектов. Из какого оружия обстреляли По словам Министерства обороны РФ, ВСУ пытались атаковать жилые кварталы в Белгороде с помощью тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир». Один из фрагментов ракеты попал в жилой дом, в результате чего обрушился подъезд. Министерство обороны заявило, что в ходе отражения атаки российскими средствами противовоздушной обороны были уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден дом в Белгороде. Эвакуация Передовые отряды МЧС «Центроспас» и «Лидер» приведены в готовность к вылету на место обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде, сообщили в оперативных службах. По их словам, на месте происшествия работают спасатели, которые разбирают завалы. На данный момент спасено 12 человек. Telegram-канал Readovka сообщает, что на место обрушения жилой десятиэтажки прибыли взрывотехники. Уточняется, что они уже работают на месте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате атаки ВСУ в Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного дома, а крыша этого же здания упала. По предварительным данным причиной обвала могло стать попадание снаряда, и под завалами предположительно находятся как минимум 15 человек. Главное о ЧП к этому часу — в материале URA.RU. По сообщению ТАСС, у дома в Белгороде, подъезд которого обрушился после атаки ВСУ, упала крыша. Как отмечается в сообщении агентства, «у обрушившегося дома в Белгороде рухнула крыша — спасателей накрыло обломками». Согласно информации ТАСС, пострадали несколько спасателей, при этом telegram-канал Shot сообщает о трех пострадавших, однако официальные данные отсутствуют. Обрушение крыши дома удалось запечатлеть на видео. На кадрах видно, как крыша обрушилась на помогавших людям спасателей, многим из которых удалось вовремя отбежать. Согласно сообщению ТАСС, со ссылкой на оперативные службы, почти весь жилой дом в Белгороде был поврежден взрывом ракеты ВСУ. В результате этого, обрушилось 16 квартир. По словам представителей МЧС России, спасателям удалось достать из-под завалов обрушившегося в Белгороде дома 12 человек, в том числе двух детей. В сообщении отмечается, что дальнейшая информация по этому происшествию уточняется. Telegram-канал Shot сообщает, что весь дом в Белгороде был эвакуирован после обрушения одного из подъездов многоэтажки. По словам авторов канала, продолжается разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди, о чем свидетельствуют доносящиеся с места происшествия крики. Предварительно, под завалами могут находиться около 15 человек. На месте происшествия работает глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Telegram-канал Mash сообщает, что по неофициальной информации в результате обстрела 32 человека получили ранения. Всех пострадавших доставляют в областную больницу. Согласно сообщению исполняющего обязанности главы Минздрава Михаила Мурашко, 17 человек, пострадавших в результате атаки на Белгород, были госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с обстрелом ВСУ по Белгороду. Ведомство заявило, что по факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом они проинформировали в своем telegram-канале. Согласно сообщениям, участники и ветераны боевых действий призывают к незамедлительным ответным мерам после удара по дому в Белгороде. Подобные сообщения массово распространяются в тематических telegram-каналах. При этом, на данный момент Киев не выступал с официальными заявлениями о случившемся. В одном из таких сообщений в telegram-канале «Два майора» указывается, что, по всей видимости, ВСУ вторые сутки применяют авиацию и управляемые авиабомбы НАТО для ударов по мирному населению. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, обрушение жилого дома в Белгороде «имеет почерк» президента Украины Владимира Зеленского наряду с другими случаями обстрелов ВСУ гражданских объектов. По словам Министерства обороны РФ, ВСУ пытались атаковать жилые кварталы в Белгороде с помощью тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир». Один из фрагментов ракеты попал в жилой дом, в результате чего обрушился подъезд. Министерство обороны заявило, что в ходе отражения атаки российскими средствами противовоздушной обороны были уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден дом в Белгороде. Передовые отряды МЧС «Центроспас» и «Лидер» приведены в готовность к вылету на место обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде, сообщили в оперативных службах. По их словам, на месте происшествия работают спасатели, которые разбирают завалы. На данный момент спасено 12 человек. Telegram-канал Readovka сообщает, что на место обрушения жилой десятиэтажки прибыли взрывотехники. Уточняется, что они уже работают на месте.