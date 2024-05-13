Части россиян будут дважды в год индексировать пенсию

13 мая 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

Индексация будет 1 апреля и 1 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начиная с 2025 года, страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России будут проходить индексацию дважды в год. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду Светлана Бессараб. «Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться, начиная с 2025 года, дважды в год. С 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля», — рассказала Бессараб агентству РИА Новости. Светлана Бессараб также уточнила, что социальные пенсии продолжат индексироваться один раз в год — с 1 апреля. Это изменение является частью общих усилий по обеспечению достойного уровня жизни пенсионеров в условиях изменения экономической ситуации в стране. Ранее в России уже проводилась индексация пенсий, однако она осуществлялась единожды в год. Нововведение, о котором заявила Светлана Бессараб, предполагает более частую корректировку пенсионных выплат, что должно способствовать лучшей адаптации к экономическим реалиям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начиная с 2025 года, страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России будут проходить индексацию дважды в год. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду Светлана Бессараб. «Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться, начиная с 2025 года, дважды в год. С 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля», — рассказала Бессараб агентству РИА Новости. Светлана Бессараб также уточнила, что социальные пенсии продолжат индексироваться один раз в год — с 1 апреля. Это изменение является частью общих усилий по обеспечению достойного уровня жизни пенсионеров в условиях изменения экономической ситуации в стране. Ранее в России уже проводилась индексация пенсий, однако она осуществлялась единожды в год. Нововведение, о котором заявила Светлана Бессараб, предполагает более частую корректировку пенсионных выплат, что должно способствовать лучшей адаптации к экономическим реалиям.