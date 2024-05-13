Части россиян будут дважды в год индексировать пенсию

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Индексация будет 1 апреля и 1 февраля Фото:

Начиная с 2025 года, страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России будут проходить индексацию дважды в год. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду Светлана Бессараб.

«Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться, начиная с 2025 года, дважды в год. С 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля», — рассказала Бессараб агентству РИА Новости.

Светлана Бессараб также уточнила, что социальные пенсии продолжат индексироваться один раз в год — с 1 апреля. Это изменение является частью общих усилий по обеспечению достойного уровня жизни пенсионеров в условиях изменения экономической ситуации в стране.

Ранее в России уже проводилась индексация пенсий, однако она осуществлялась единожды в год. Нововведение, о котором заявила Светлана Бессараб, предполагает более частую корректировку пенсионных выплат, что должно способствовать лучшей адаптации к экономическим реалиям.

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Начиная с 2025 года, страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России будут проходить индексацию дважды в год. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду Светлана Бессараб. «Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться, начиная с 2025 года, дважды в год. С 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля», — рассказала Бессараб агентству РИА Новости. Светлана Бессараб также уточнила, что социальные пенсии продолжат индексироваться один раз в год — с 1 апреля. Это изменение является частью общих усилий по обеспечению достойного уровня жизни пенсионеров в условиях изменения экономической ситуации в стране. Ранее в России уже проводилась индексация пенсий, однако она осуществлялась единожды в год. Нововведение, о котором заявила Светлана Бессараб, предполагает более частую корректировку пенсионных выплат, что должно способствовать лучшей адаптации к экономическим реалиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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