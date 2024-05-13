Части россиян будут дважды в год индексировать пенсию

Начиная с 2025 года, страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России будут проходить индексацию дважды в год. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду Светлана Бессараб.
«Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться, начиная с 2025 года, дважды в год. С 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля», — рассказала Бессараб агентству РИА Новости.
Светлана Бессараб также уточнила, что социальные пенсии продолжат индексироваться один раз в год — с 1 апреля. Это изменение является частью общих усилий по обеспечению достойного уровня жизни пенсионеров в условиях изменения экономической ситуации в стране.
Ранее в России уже проводилась индексация пенсий, однако она осуществлялась единожды в год. Нововведение, о котором заявила Светлана Бессараб, предполагает более частую корректировку пенсионных выплат, что должно способствовать лучшей адаптации к экономическим реалиям.
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