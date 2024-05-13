Полиция оттеснила протестующих от здания парламента Грузии

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Протесты в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
Вскоре парламент Грузии рассмотрит закон об иноагентах в третьем чтении Фото:

В Грузии полиция оттеснила протестующих граждан от здания парламента, где пройдет рассмотрение закона об иноагентах в третьем чтении. Об этом сообщили в издании Inter Press News.

«Примерно в 05:30 по местному времени (04:30 по мск) полиция развернула водометы. Позже на площади возле здания парламента появился спецназ, после этого протестующих оттеснили от ворот», — говорится в материале, передает РБК.

В марте 2023 года из-за принятия законопроекта об иностранных агентах в первом чтении в Грузии начались массовые протесты. Недавно премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что молодежные агрессивные группы готовятся к атакам на полицию. По его словам, демонстранты финансируются из-за рубежа, пишет RT.

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В Грузии полиция оттеснила протестующих граждан от здания парламента, где пройдет рассмотрение закона об иноагентах в третьем чтении. Об этом сообщили в издании Inter Press News. «Примерно в 05:30 по местному времени (04:30 по мск) полиция развернула водометы. Позже на площади возле здания парламента появился спецназ, после этого протестующих оттеснили от ворот», — говорится в материале, передает РБК. В марте 2023 года из-за принятия законопроекта об иностранных агентах в первом чтении в Грузии начались массовые протесты. Недавно премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что молодежные агрессивные группы готовятся к атакам на полицию. По его словам, демонстранты финансируются из-за рубежа, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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