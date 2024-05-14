Мэр Сочи Копайгородский уходит в отставку

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Глава Сочи Алексей Копайгородский покидает свой пост
Глава Сочи Алексей Копайгородский покидает свой пост Фото:

Мэр Сочи Алексей Копайгородский подает в отставку. Администрация Краснодарского края объявила о том, что глава города покидает свой пост в связи с появлением новой работы.

"Алексей Копайгородский обратился к губернатору с просьбой одобрить его отставку", — говорится в сообщении администрации. Там добавили, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал решение главы Сочи о его отставке в связи с новым местом работы.

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский подает в отставку. Администрация Краснодарского края объявила о том, что глава города покидает свой пост в связи с появлением новой работы. "Алексей Копайгородский обратился к губернатору с просьбой одобрить его отставку", — говорится в сообщении администрации. Там добавили, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал решение главы Сочи о его отставке в связи с новым местом работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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