Мэр Сочи Копайгородский уходит в отставку

Глава Сочи Алексей Копайгородский покидает свой пост
Мэр Сочи Алексей Копайгородский подает в отставку. Администрация Краснодарского края объявила о том, что глава города покидает свой пост в связи с появлением новой работы.
"Алексей Копайгородский обратился к губернатору с просьбой одобрить его отставку", — говорится в сообщении администрации. Там добавили, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал решение главы Сочи о его отставке в связи с новым местом работы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.