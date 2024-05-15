Возле больницы в Челябинске в фекальном озере поселились утки. Видео

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Утки поселились на озере из канализации Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска возле городской клинической больницы №8 после прорыва канализации в фекальном озере поселились уточки. Видео потопа с резвящимися птицами поделились с URA.RU в пресс-службе регионального Народного фронта (ОНФ).

«О коммунальной аварии возле больницы №8 на ЧТЗ в Челябинске раньше чиновников и коммунальщиков узнали уточки. Уточки в восторге, в отличие от жителей. Плавают себе, крякают», — уточнили в пресс-службе ОНФ.

Активисты предполагают, что пациентам больницы открывается живописный вид на получившееся озеро канализации. Они запросили мнение городской мэрии по поводу сложившейся ситуации. Ранее URA.RU сообщало об обвале канализационного коллектора, который привел к изливу содержимого на поверхность.

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В Тракторозаводском районе Челябинска возле городской клинической больницы №8 после прорыва канализации в фекальном озере поселились уточки. Видео потопа с резвящимися птицами поделились с URA.RU в пресс-службе регионального Народного фронта (ОНФ). «О коммунальной аварии возле больницы №8 на ЧТЗ в Челябинске раньше чиновников и коммунальщиков узнали уточки. Уточки в восторге, в отличие от жителей. Плавают себе, крякают», — уточнили в пресс-службе ОНФ. Активисты предполагают, что пациентам больницы открывается живописный вид на получившееся озеро канализации. Они запросили мнение городской мэрии по поводу сложившейся ситуации. Ранее URA.RU сообщало об обвале канализационного коллектора, который привел к изливу содержимого на поверхность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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