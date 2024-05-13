На месте обвала грунта работает техника Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тракторозаводском районе Челябинска произошел обвал коллектора с изливом стоков на поверхность. В данный момент техника ведет раскопки для прочистки канализации, уточнили в пресс-службе мэрии.

«В результате аварийной ситуации произошло осыпание грунта, которое привело к остановке магистрального коллектора на улице Первой Пятилетки. Это стало причиной излива на поверхность в районе улиц Героев Танкограда и Первой Пятилетки», — сообщает официальный telegram-канал администрации Челябинска.

В пресс-службе горадминистрации добавили, что сейчас на месте обвала грунта работает техника. Это позволит прочистить коллектор и направить сточные воды в сетевую канализацию.

«На месте работают аварийные бригады МУП „ПОВВ“ и привлеченных подрядчиков. Отключений ресурсов в жилых домах в районе аварии пока не прогнозируется», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Вопрос находится на контроле главы города Натальи Котовой и вице-мэра Александра Астахова. Он контролирует ход работ на месте.

В Тракторозаводском районе Челябинска обвалилась канализация Telegram-канал Мэрские новости

На месте работает техника Telegram-канал Мэрские новости

Специалисты прочистят место обрушения и направят стоки в сеть канализации Telegram-канал Мэрские новости