В Челябинске обвалилась канализация с изливом стоков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
"Тепло Тюмени", ремонтные работы на распределительных сетях. Тюмень, жкх, ремонт труб, теплосети
На месте обвала грунта работает техника Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска произошел обвал коллектора с изливом стоков на поверхность. В данный момент техника ведет раскопки для прочистки канализации, уточнили в пресс-службе мэрии.

«В результате аварийной ситуации произошло осыпание грунта, которое привело к остановке магистрального коллектора на улице Первой Пятилетки. Это стало причиной излива на поверхность в районе улиц Героев Танкограда и Первой Пятилетки», — сообщает официальный telegram-канал администрации Челябинска.

В пресс-службе горадминистрации добавили, что сейчас на месте обвала грунта работает техника. Это позволит прочистить коллектор и направить сточные воды в сетевую канализацию.

«На месте работают аварийные бригады МУП „ПОВВ“ и привлеченных подрядчиков. Отключений ресурсов в жилых домах в районе аварии пока не прогнозируется», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Вопрос находится на контроле главы города Натальи Котовой и вице-мэра Александра Астахова. Он контролирует ход работ на месте.

В Тракторозаводском районе Челябинска обвалилась канализация
В Тракторозаводском районе Челябинска обвалилась канализация
На месте работает техника
На месте работает техника
Специалисты прочистят место обрушения и направят стоки в сеть канализации
Специалисты прочистят место обрушения и направят стоки в сеть канализации

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тракторозаводском районе Челябинска произошел обвал коллектора с изливом стоков на поверхность. В данный момент техника ведет раскопки для прочистки канализации, уточнили в пресс-службе мэрии. «В результате аварийной ситуации произошло осыпание грунта, которое привело к остановке магистрального коллектора на улице Первой Пятилетки. Это стало причиной излива на поверхность в районе улиц Героев Танкограда и Первой Пятилетки», — сообщает официальный telegram-канал администрации Челябинска. В пресс-службе горадминистрации добавили, что сейчас на месте обвала грунта работает техника. Это позволит прочистить коллектор и направить сточные воды в сетевую канализацию. «На месте работают аварийные бригады МУП „ПОВВ“ и привлеченных подрядчиков. Отключений ресурсов в жилых домах в районе аварии пока не прогнозируется», — прокомментировали в пресс-службе мэрии. Вопрос находится на контроле главы города Натальи Котовой и вице-мэра Александра Астахова. Он контролирует ход работ на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...