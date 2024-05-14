14 мая 2024

Жительница ХМАО бросила двухлетнюю дочь в супермаркете Краснодара

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Сургутянка бросила малолетнюю дочь в супермаркете Краснодара
Сургутянка бросила малолетнюю дочь в супермаркете Краснодара Фото:

Жительница Сургута бросила двухлетнюю дочь в супермаркете Краснодара и покинула город. Сотрудники полиции задержали югорчанку в Москве, когда она ехала на поезде в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

«Со слов женщины, ввиду трудной жизненной ситуации решила бросить ребенка, оставив его в торговом объекте. После совершения противоправных действий правонарушительница на поезде направилась в город Санкт-Петербург. Благодаря принятым сотрудниками полиции мерам, в том числе разосланной ориентировке, ее удалось задержать по ходу следования поезда в Москве», – сообщает пресс-служба Краснодарской полиции.

Как объяснила сама сургутянка на видеозаписи, снятой силовиками, после ссоры с родственниками она забрала ребенка и ушла из дома, а потом и вовсе покинула город. Добравшись до Краснодара, она поняла, что у нее заканчиваются деньги, она не сможет содержать малолетнюю дочь и оставила ее в магазине. Сейчас женщина раскаивается в своем поступке и хочет вернуть ребенка.

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Жительница Сургута бросила двухлетнюю дочь в супермаркете Краснодара и покинула город. Сотрудники полиции задержали югорчанку в Москве, когда она ехала на поезде в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару. «Со слов женщины, ввиду трудной жизненной ситуации решила бросить ребенка, оставив его в торговом объекте. После совершения противоправных действий правонарушительница на поезде направилась в город Санкт-Петербург. Благодаря принятым сотрудниками полиции мерам, в том числе разосланной ориентировке, ее удалось задержать по ходу следования поезда в Москве», – сообщает пресс-служба Краснодарской полиции. Как объяснила сама сургутянка на видеозаписи, снятой силовиками, после ссоры с родственниками она забрала ребенка и ушла из дома, а потом и вовсе покинула город. Добравшись до Краснодара, она поняла, что у нее заканчиваются деньги, она не сможет содержать малолетнюю дочь и оставила ее в магазине. Сейчас женщина раскаивается в своем поступке и хочет вернуть ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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