NYT: Илон Маск выступит против второго срока Байдена

Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск оказался в числе предпринимателей и финансистов США не желающих голосовать за избрание на второй президентский срок действующего американского лидера Джо Байдена. Такие результаты исследования приводит The New York Times.
«[Бывший президент США Дональд] Трамп лидирует в опросах общественного мнения, крупные финансисты встают на его сторону. В прошлом месяце группа технологических тяжеловесов, включая Илона Маска, венчурного капиталиста Марка Андриссена и инвестора Питера Тиля, собралась на ужин, во время которого они обсуждали, как лучше противостоять второму сроку Байдена», — написало издание.
Их недовольство вызвано экономической и иммиграционной политикой, а также ужесточением позиции Белого дома против Израиля в его войне с Газой, уточняется в тексте. Кроме того, компания Palantir Technologies, основателем которой является Тиль, встречалась с представителем кампании Трампа, чтобы обсудить потенциальное возвращение республиканца в Белый дом.
Член палаты представителей Конгресса США Кори Миллс внес в нижнюю палату предложение об импичменте Байдену. Причиной послужила объявленная американским лидером пауза в поставках оружия Израилю.
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