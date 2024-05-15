15 мая 2024

NYT: Илон Маск выступит против второго срока Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маск не поддержит Байдена в переизбрании на второй срок
Маск не поддержит Байдена в переизбрании на второй срок Фото:

Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск оказался в числе предпринимателей и финансистов США не желающих голосовать за избрание на второй президентский срок действующего американского лидера Джо Байдена. Такие результаты исследования приводит The New York Times.

«[Бывший президент США Дональд] Трамп лидирует в опросах общественного мнения, крупные финансисты встают на его сторону. В прошлом месяце группа технологических тяжеловесов, включая Илона Маска, венчурного капиталиста Марка Андриссена и инвестора Питера Тиля, собралась на ужин, во время которого они обсуждали, как лучше противостоять второму сроку Байдена», — написало издание.

Их недовольство вызвано экономической и иммиграционной политикой, а также ужесточением позиции Белого дома против Израиля в его войне с Газой, уточняется в тексте. Кроме того, компания Palantir Technologies, основателем которой является Тиль, встречалась с представителем кампании Трампа, чтобы обсудить потенциальное возвращение республиканца в Белый дом.

Член палаты представителей Конгресса США Кори Миллс внес в нижнюю палату предложение об импичменте Байдену. Причиной послужила объявленная американским лидером пауза в поставках оружия Израилю.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск оказался в числе предпринимателей и финансистов США не желающих голосовать за избрание на второй президентский срок действующего американского лидера Джо Байдена. Такие результаты исследования приводит The New York Times. «[Бывший президент США Дональд] Трамп лидирует в опросах общественного мнения, крупные финансисты встают на его сторону. В прошлом месяце группа технологических тяжеловесов, включая Илона Маска, венчурного капиталиста Марка Андриссена и инвестора Питера Тиля, собралась на ужин, во время которого они обсуждали, как лучше противостоять второму сроку Байдена», — написало издание. Их недовольство вызвано экономической и иммиграционной политикой, а также ужесточением позиции Белого дома против Израиля в его войне с Газой, уточняется в тексте. Кроме того, компания Palantir Technologies, основателем которой является Тиль, встречалась с представителем кампании Трампа, чтобы обсудить потенциальное возвращение республиканца в Белый дом. Член палаты представителей Конгресса США Кори Миллс внес в нижнюю палату предложение об импичменте Байдену. Причиной послужила объявленная американским лидером пауза в поставках оружия Израилю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...