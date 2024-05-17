Западные страны намерены заставить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с РФ. Об этом сообщили в издании Europe 1.
«Западные армии, похоже, приняли решение. Украине придется вести переговоры об окончании конфликта, рискуя наихудшим сценарием» — говорится в материале. Там отметили, что западные страны активно работают над тем, чтобы убедить Зеленского начать переговоры с РФ.
Ранее украинский глава сообщил, что страна может начать переговоры с Россией насчет урегулирования конфликта. При этом ранее он сам официально запретил Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял о готовности РФ к переговорам. По его словам, Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине, передает RT.
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