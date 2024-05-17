Europe 1: Запад готов склонить Зеленского к переговорам с Россией

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Запад будет уговаривать Владимира Зеленского о начале переговоров
Запад будет уговаривать Владимира Зеленского о начале переговоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны намерены заставить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с РФ. Об этом сообщили в издании Europe 1.

«Западные армии, похоже, приняли решение. Украине придется вести переговоры об окончании конфликта, рискуя наихудшим сценарием» — говорится в материале. Там отметили, что западные страны активно работают над тем, чтобы убедить Зеленского начать переговоры с РФ.

Ранее украинский глава сообщил, что страна может начать переговоры с Россией насчет урегулирования конфликта. При этом ранее он сам официально запретил Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял о готовности РФ к переговорам. По его словам, Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине, передает RT. 

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Западные страны намерены заставить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с РФ. Об этом сообщили в издании Europe 1. «Западные армии, похоже, приняли решение. Украине придется вести переговоры об окончании конфликта, рискуя наихудшим сценарием» — говорится в материале. Там отметили, что западные страны активно работают над тем, чтобы убедить Зеленского начать переговоры с РФ. Ранее украинский глава сообщил, что страна может начать переговоры с Россией насчет урегулирования конфликта. При этом ранее он сам официально запретил Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял о готовности РФ к переговорам. По его словам, Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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