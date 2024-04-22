Зеленский заговорил о мирных переговорах с Россией

Зеленский: Украина может начать мирные переговоры с РФ на саммите в Швейцарии

22 апреля 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что передаст России документ о разрешении вопросов по конфликту на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может начать переговоры с Россией насчет урегулирования конфликта. Об этом украинский глава сообщил в интервью французскому блогеру Хьюго Треверсу на его youtube-канале HugoDécrypte. «Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов с нашим видением и найдем правильное время, чтобы передать его стороне России и обсудить его с ней», — заявил Зеленский в интервью Треверсу. Так он прокомментировал предполагаемые последствия швейцарского саммита по Украине. Мирная конференция в Швейцарии пройдет с 15 по 16 июня. При этом РФ не будет присутствовать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страны не может быть доверия к Швейцарии в качестве площадки по урегулированию российско-украинского конфликта. По ее словам, швейцарская сторона поддерживает в этом противостоянии Киев, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может начать переговоры с Россией насчет урегулирования конфликта. Об этом украинский глава сообщил в интервью французскому блогеру Хьюго Треверсу на его youtube-канале HugoDécrypte. «Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов с нашим видением и найдем правильное время, чтобы передать его стороне России и обсудить его с ней», — заявил Зеленский в интервью Треверсу. Так он прокомментировал предполагаемые последствия швейцарского саммита по Украине. Мирная конференция в Швейцарии пройдет с 15 по 16 июня. При этом РФ не будет присутствовать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страны не может быть доверия к Швейцарии в качестве площадки по урегулированию российско-украинского конфликта. По ее словам, швейцарская сторона поддерживает в этом противостоянии Киев, пишет «Национальная служба новостей».