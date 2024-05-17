Путин рассказал об ответе России в случае ввода французских войск на Украину

Путин: я не французский президент, я не принимаю решения
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Путин ответил на вопрос о возможности ввода французских войск на Украину Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет рассматривать варианты, в случае введения французских войск на Украину. Об этом российский лидер сказал в ходе общения с журналистами, в рамках государственного визита в Китай.

«Я не французский президент, я не принимаю решения. Сначала получите ответ на вопрос: будут там их войска или нет. Потом уже мы будем рассматривать варианты последствий этого шага», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется в официальном telegram-канале Кремля.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет рассматривать варианты, в случае введения французских войск на Украину. Об этом российский лидер сказал в ходе общения с журналистами, в рамках государственного визита в Китай. «Я не французский президент, я не принимаю решения. Сначала получите ответ на вопрос: будут там их войска или нет. Потом уже мы будем рассматривать варианты последствий этого шага», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется в официальном telegram-канале Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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