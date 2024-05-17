Путин рассказал об ответе России в случае ввода французских войск на Украину

Путин ответил на вопрос о возможности ввода французских войск на Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет рассматривать варианты, в случае введения французских войск на Украину. Об этом российский лидер сказал в ходе общения с журналистами, в рамках государственного визита в Китай.
«Я не французский президент, я не принимаю решения. Сначала получите ответ на вопрос: будут там их войска или нет. Потом уже мы будем рассматривать варианты последствий этого шага», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется в официальном telegram-канале Кремля.
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