Путин рассказал об ответе России в случае ввода французских войск на Украину

Путин: я не французский президент, я не принимаю решения

Путин ответил на вопрос о возможности ввода французских войск на Украину Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет рассматривать варианты, в случае введения французских войск на Украину. Об этом российский лидер сказал в ходе общения с журналистами, в рамках государственного визита в Китай.

«Я не французский президент, я не принимаю решения. Сначала получите ответ на вопрос: будут там их войска или нет. Потом уже мы будем рассматривать варианты последствий этого шага», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется в официальном telegram-канале Кремля.