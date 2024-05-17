Евросоюз запретил вещание топовых российских СМИ

Одним из крупнейших российских СМИ запретили вещание на территории ЕС
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Совет Евросоюза приостановил вещание таких российских СМИ, как «Известия», РИА Новости и «Российская газета» на территории государств-членов объединения. Причиной тому стала поддержка спецоперации на Украине.
«Совет ЕС приостанавливает вещание «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты» в связи с их ролью в поддержке конфликта», — говорится в сообщении. Информация опубликована в аккаунте Совета в соцсети X.
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