Евросоюз запретил вещание топовых российских СМИ

Совет ЕС запретил в странах Европы вещание «Известий», РИА Новостей и РГ
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Одним из крупнейших российских СМИ запретили вещание на территории ЕС
Одним из крупнейших российских СМИ запретили вещание на территории ЕС Фото:
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Совет Евросоюза приостановил вещание таких российских СМИ, как «Известия», РИА Новости и «Российская газета» на территории государств-членов объединения. Причиной тому стала поддержка спецоперации на Украине.

«Совет ЕС приостанавливает вещание «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты» в связи с их ролью в поддержке конфликта», — говорится в сообщении. Информация опубликована в аккаунте Совета в соцсети X.

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Совет Евросоюза приостановил вещание таких российских СМИ, как «Известия», РИА Новости и «Российская газета» на территории государств-членов объединения. Причиной тому стала поддержка спецоперации на Украине. «Совет ЕС приостанавливает вещание «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты» в связи с их ролью в поддержке конфликта», — говорится в сообщении. Информация опубликована в аккаунте Совета в соцсети X.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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