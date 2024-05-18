Российский суд арестовал активы немецкого Deutsche Bank

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Российский суд арестовал счета и активы Deutsche Bank по иску «Русхимальянса»
Российский суд арестовал счета и активы Deutsche Bank по иску «Русхимальянса» Фото:

По иску "Русхимальянса" российский суд наложил арест на активы, счета и имущество Deutsche Bank. Это следует из картотеки.

Суд частично удовлетворил заявление «Русхимальянса» о принятии обеспечительных мер по иску к Deutsche Bank. Был наложен арест в пределах суммы 238,61 миллиона евро на ценные бумаги, которые принадлежат Deutsche Bank, российской структуре, а также ООО «Технологический центр Дойче Банка». Сам иск быд подан на сумму в 238,1 миллиона евро, следует из картотеки.

Ранее были арестованы счета и активы Unicredit Bank и АО «Юникрдит банк» на 462, 67 миллиона евро. Такое решение вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Оно также последовало после обращения «Русхимальянса».

Сама компания является совместным проектом «Газпрома» и «Русгаздобычи» по переработке и производству газа в Усть-Луге. Немецкие банки выступали гарантом сделки с бывшим подрядчиком по проектированию, который поставлял оборудование.

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По иску "Русхимальянса" российский суд наложил арест на активы, счета и имущество Deutsche Bank. Это следует из картотеки. Суд частично удовлетворил заявление «Русхимальянса» о принятии обеспечительных мер по иску к Deutsche Bank. Был наложен арест в пределах суммы 238,61 миллиона евро на ценные бумаги, которые принадлежат Deutsche Bank, российской структуре, а также ООО «Технологический центр Дойче Банка». Сам иск быд подан на сумму в 238,1 миллиона евро, следует из картотеки. Ранее были арестованы счета и активы Unicredit Bank и АО «Юникрдит банк» на 462, 67 миллиона евро. Такое решение вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Оно также последовало после обращения «Русхимальянса». Сама компания является совместным проектом «Газпрома» и «Русгаздобычи» по переработке и производству газа в Усть-Луге. Немецкие банки выступали гарантом сделки с бывшим подрядчиком по проектированию, который поставлял оборудование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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