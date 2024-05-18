Песков рассказал, как Путин готовится к поездке в КНДР

Песков: подготовка визита Путина в КНДР ведется своим ходом

18 мая 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

Песков прокомментировал поездку Путина в КНДР Фото: Георгий Бергал © URA.RU Подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) идет своим ходом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Подготовка визита ведется своим ходом», — сказал Песков. Его словам передает ТАСС. Ранее Путин посетил с рабочим визитом Китай. Поездка завершилась 17 мая. За это время состоялось множество мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. URA.RU собрало основные события в своем материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) идет своим ходом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Подготовка визита ведется своим ходом», — сказал Песков. Его словам передает ТАСС. Ранее Путин посетил с рабочим визитом Китай. Поездка завершилась 17 мая. За это время состоялось множество мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. URA.RU собрало основные события в своем материале.