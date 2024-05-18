18 мая 2024

Песков рассказал, как Путин готовится к поездке в КНДР

Песков: подготовка визита Путина в КНДР ведется своим ходом
© Служба новостей «URA.RU»
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, песков дмитрий
Песков прокомментировал поездку Путина в КНДР Фото:

Подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) идет своим ходом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Подготовка визита ведется своим ходом», — сказал Песков. Его словам передает ТАСС.

Ранее Путин посетил с рабочим визитом Китай. Поездка завершилась 17 мая. За это время состоялось множество мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. URA.RU собрало основные события в своем материале.

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Подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) идет своим ходом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Подготовка визита ведется своим ходом», — сказал Песков. Его словам передает ТАСС. Ранее Путин посетил с рабочим визитом Китай. Поездка завершилась 17 мая. За это время состоялось множество мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. URA.RU собрало основные события в своем материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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