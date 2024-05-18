Песков рассказал, как Путин готовится к поездке в КНДР

Песков прокомментировал поездку Путина в КНДР
Подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) идет своим ходом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Подготовка визита ведется своим ходом», — сказал Песков. Его словам передает ТАСС.
Ранее Путин посетил с рабочим визитом Китай. Поездка завершилась 17 мая. За это время состоялось множество мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. URA.RU собрало основные события в своем материале.
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