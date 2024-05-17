Путин завершил официальные мероприятия в Китае: главные события за два дня

Путин завершил официальные мероприятия в Китае

17 мая 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин нанес двухдневный государственный визит в Китай Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин завершил официальные мероприятия в рамках государственного визита в Китай. Российский лидер пробыл в Поднебесной два дня, за которые произошла масса мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. URA.RU собрало главные события в одном материале. Первый день Прибытие российского лидера в Китай В четверг, 16 мая, президент России Владимир Путин отправился в Китай с государственным визитом. Российского лидера встречали артиллерийскими залпами и гимном Российской Федерации. Российско-китайские переговоры «Визиты стали доброй традицией и отражают важность двусторонних отношений между странами. Вместе Россия и Китай отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве», — заявил глава государства. «Китайско-российские отношения стали эталоном отношений между крупными державами и соседними странами. Китай хочет всегда оставаться с Россией добрыми соседями, надежными друзьями и партнерами», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин. Россия и Китай подписали 10 документов, в рамках государственного визита Владимира Путина Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU По итогам переговоров стороны подписали совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая. В этом документе также указывается, что российская сторона подтверждает приверженность принципу «одного Китая», признает, что Тайвань является неотъемлемой частью Поднебесной. В том числе, при участии лидеров государств был подписан пакет документов. Например, соглашение между правительствами России и Китая о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек». Встреча Путина и премьера Госсовета КНР Ли Цяном Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU На встрече Ли Цян выразил поддержку России в ее стремлении обеспечить безопасность и суверенитет при проведении спецоперации на Украине. В том числе, китайская сторона выразила готовность вместе с Россией продвигать упрощение торговых процедур, углублять сотрудничество в экономике и энергетике. В свою очередь, Владимир Путин указал на то, что за 75 лет российско-китайские отношения динамично развивались. Совместными усилиями удалось достичь высоких результатов. Страны наращивают товарооборот, развивают сферу энергетики, расширяют кооперацию в промышленности, реализуют планы в области высоких технологий и инновация, включая космос и множеству других направлений. Возложение венка к памятнику Народным героям Путин возложил цветы к памятнику Народным героям в Пекине Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Президент Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине. Памятник построен в память о героях, сложивших жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и XX веках. «Перекрестный» год Культуры в России и Китае Президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в первый день поездки выступили на торжественном концерте, посвященному 75-летию установлению дипломатических отношений между странами и открытием «перекрестного» года культуры в России и Китае. «Весьма символично, что к юбилею российско-китайских отношений приурочен и такой масштабный совместный проект, как Годы культуры России и Китая», — сказал Путин, добавив, что в программу входят гастроли театров, фестивали цирка и кинематографа, музейные и библиотечные выставки, ярмарки культуры и спортивные мероприятия. Также речь идет о всекитайском конкурсе на знание русского языка. Второй день Возложение цветов к Памятнику советским воинам в Харбине Российско-китайское ЭКСПО Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС Выступая на церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО и форума по межрегиональному сотрудничеству, Владимир Путин заявил, что китайским инвесторам могут предоставить различные льготы, помощь, поддержку, доступ к технологической базе страны и высококвалифицированным российским кадрам. Также он выразил готовность России обеспечивать китайскую экономику экологически чистой и доступной энергией. В том числе указал на развитие транспортной инфраструктуры между двумя странами, которая динамично развивается. Разговор с зампредседателя КНР Хань Чжэном Путин пообщался с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном (справа) Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости © URA.RU Заместитель председателя КНР Хань Чжэн лично поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента с рекордным количеством голосов. Он выразил уверенность, что под руководством Путина Россия достигнет высоких целей нацразвития. «Вчера в Пекине Си Цзиньпин с Вами провели дружеские и обстоятельные переговоры и достигли очень важных договоренностей. Мы обязательно выполним все ваши поручения», — добавил он. Путин в разговоре с Хань Чжэном отметил, что северо-восток Китая связывают с Россией годы сотрудничества, совместной борьбы за независимость, за укрепление суверенитета. Также он пригласил его и китайскую делегацию на Восточный экономический форум во Владивосток, который пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года. Посещение храма Покрова Пресвятой Богородицы Встреча со студентами Харбинского политеха Новость по теме Путин рассказал о российско-китайских отношениях: главные заявления со встречи со студентами В ходе общения со студентами президент Путин уделил много внимания российско-китайским отношениям и их развитию. Например, российский лидер рассказал, что сотрудничество Москвы и Пекина в области науки и образования занимает особое место в двусторонних отношениях. Темами общения также стали: возведение новых атомных блоков в Китае с участием России, профессиональные кадры для совместной международной работы, скорое открытие совместного образовательного центра СПБгУ и Харбинского политеха, двигателестроение и эксперименты на коллайдере NICA. Там же российский лидер признался, что он ленивый человек: «Мы все ленивые люди. И я, и все. Нужно избавиться от лени: вставать утром и приступать к спортивным занятиям. Выстроить график таким образом, чтобы каждый божий день какое-то время было посвящено физкультуре и спорту. Это станет привычкой, если заниматься каждый день. Выбрать для себя интересное занятие и делать это с удовольствием», — ответил Путин на вопрос одного из студентов Харбинского политеха. Итоговый пресс-подход На итоговой пресс-конференции Путин заявил, что у России нет планов по взятию города Харьков Фото: Официальный сайт Президента РФ Российские журналисты задали несколько вопросов президенту по итогам двухдневного государственного визита в Китай. Однако, темы касались не только Поднебесной и отношений с ней, но и других стран, внутренней политики России и СВО. Так, Путин ответил на вопросы о будущем доллара, действиях Москвы, после введения французских войск на Украину, легитимности Владимира Зеленского, конференции в Женеве, санкциях, олимпийском перемирии, новом министре обороны и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин завершил официальные мероприятия в рамках государственного визита в Китай. Российский лидер пробыл в Поднебесной два дня, за которые произошла масса мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. URA.RU собрало главные события в одном материале. В четверг, 16 мая, президент России Владимир Путин отправился в Китай с государственным визитом. Российского лидера встречали артиллерийскими залпами и гимном Российской Федерации. «Визиты стали доброй традицией и отражают важность двусторонних отношений между странами. Вместе Россия и Китай отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве», — заявил глава государства. «Китайско-российские отношения стали эталоном отношений между крупными державами и соседними странами. Китай хочет всегда оставаться с Россией добрыми соседями, надежными друзьями и партнерами», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин. По итогам переговоров стороны подписали совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая. В этом документе также указывается, что российская сторона подтверждает приверженность принципу «одного Китая», признает, что Тайвань является неотъемлемой частью Поднебесной. В том числе, при участии лидеров государств был подписан пакет документов. Например, соглашение между правительствами России и Китая о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек». На встрече Ли Цян выразил поддержку России в ее стремлении обеспечить безопасность и суверенитет при проведении спецоперации на Украине. В том числе, китайская сторона выразила готовность вместе с Россией продвигать упрощение торговых процедур, углублять сотрудничество в экономике и энергетике. В свою очередь, Владимир Путин указал на то, что за 75 лет российско-китайские отношения динамично развивались. Совместными усилиями удалось достичь высоких результатов. Страны наращивают товарооборот, развивают сферу энергетики, расширяют кооперацию в промышленности, реализуют планы в области высоких технологий и инновация, включая космос и множеству других направлений. Президент Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине. Памятник построен в память о героях, сложивших жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и XX веках. Президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в первый день поездки выступили на торжественном концерте, посвященному 75-летию установлению дипломатических отношений между странами и открытием «перекрестного» года культуры в России и Китае. «Весьма символично, что к юбилею российско-китайских отношений приурочен и такой масштабный совместный проект, как Годы культуры России и Китая», — сказал Путин, добавив, что в программу входят гастроли театров, фестивали цирка и кинематографа, музейные и библиотечные выставки, ярмарки культуры и спортивные мероприятия. Также речь идет о всекитайском конкурсе на знание русского языка. Выступая на церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО и форума по межрегиональному сотрудничеству, Владимир Путин заявил, что китайским инвесторам могут предоставить различные льготы, помощь, поддержку, доступ к технологической базе страны и высококвалифицированным российским кадрам. Также он выразил готовность России обеспечивать китайскую экономику экологически чистой и доступной энергией. В том числе указал на развитие транспортной инфраструктуры между двумя странами, которая динамично развивается. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн лично поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента с рекордным количеством голосов. Он выразил уверенность, что под руководством Путина Россия достигнет высоких целей нацразвития. «Вчера в Пекине Си Цзиньпин с Вами провели дружеские и обстоятельные переговоры и достигли очень важных договоренностей. Мы обязательно выполним все ваши поручения», — добавил он. Путин в разговоре с Хань Чжэном отметил, что северо-восток Китая связывают с Россией годы сотрудничества, совместной борьбы за независимость, за укрепление суверенитета. Также он пригласил его и китайскую делегацию на Восточный экономический форум во Владивосток, который пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года. В ходе общения со студентами президент Путин уделил много внимания российско-китайским отношениям и их развитию. Например, российский лидер рассказал, что сотрудничество Москвы и Пекина в области науки и образования занимает особое место в двусторонних отношениях. Темами общения также стали: возведение новых атомных блоков в Китае с участием России, профессиональные кадры для совместной международной работы, скорое открытие совместного образовательного центра СПБгУ и Харбинского политеха, двигателестроение и эксперименты на коллайдере NICA. Там же российский лидер признался, что он ленивый человек: «Мы все ленивые люди. И я, и все. Нужно избавиться от лени: вставать утром и приступать к спортивным занятиям. Выстроить график таким образом, чтобы каждый божий день какое-то время было посвящено физкультуре и спорту. Это станет привычкой, если заниматься каждый день. Выбрать для себя интересное занятие и делать это с удовольствием», — ответил Путин на вопрос одного из студентов Харбинского политеха. Российские журналисты задали несколько вопросов президенту по итогам двухдневного государственного визита в Китай. Однако, темы касались не только Поднебесной и отношений с ней, но и других стран, внутренней политики России и СВО. Так, Путин ответил на вопросы о будущем доллара, действиях Москвы, после введения французских войск на Украину, легитимности Владимира Зеленского, конференции в Женеве, санкциях, олимпийском перемирии, новом министре обороны и другие.