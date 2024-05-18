Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР

Впервые со времен СССР Россия и Северная Корея обменялись туристическими группами. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
«Пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР посетили КНДР группы из Приморского края, Калининградской области, других регионов России», — цитирует слова министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова «Газета.Ru».
Первая группа туристов из ста российских путешественников прибыла в КНДР в феврале. Издание отмечает, что Россия и Северная Корея также ведут диалог о сотрудничестве в сельском хозяйстве.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подготовка визита ведется своим ходом.
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