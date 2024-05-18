18 мая 2024

Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР

© Служба новостей «URA.RU»
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Посольство КНДР. Москва, флаг кндр, посольство кндр
В КНДР прибыли туристы из нескольких регионов России Фото:

Впервые со времен СССР Россия и Северная Корея обменялись туристическими группами. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

«Пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР посетили КНДР группы из Приморского края, Калининградской области, других регионов России», — цитирует слова министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова «Газета.Ru».

Первая группа туристов из ста российских путешественников прибыла в КНДР в феврале. Издание отмечает, что Россия и Северная Корея также ведут диалог о сотрудничестве в сельском хозяйстве.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подготовка визита ведется своим ходом.

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Впервые со времен СССР Россия и Северная Корея обменялись туристическими группами. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. «Пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР посетили КНДР группы из Приморского края, Калининградской области, других регионов России», — цитирует слова министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова «Газета.Ru». Первая группа туристов из ста российских путешественников прибыла в КНДР в феврале. Издание отмечает, что Россия и Северная Корея также ведут диалог о сотрудничестве в сельском хозяйстве. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подготовка визита ведется своим ходом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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