Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР

19 мая 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

В КНДР прибыли туристы из нескольких регионов России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Впервые со времен СССР Россия и Северная Корея обменялись туристическими группами. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. «Пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР посетили КНДР группы из Приморского края, Калининградской области, других регионов России», — цитирует слова министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова «Газета.Ru». Первая группа туристов из ста российских путешественников прибыла в КНДР в феврале. Издание отмечает, что Россия и Северная Корея также ведут диалог о сотрудничестве в сельском хозяйстве. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подготовка визита ведется своим ходом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Впервые со времен СССР Россия и Северная Корея обменялись туристическими группами. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. «Пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР посетили КНДР группы из Приморского края, Калининградской области, других регионов России», — цитирует слова министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова «Газета.Ru». Первая группа туристов из ста российских путешественников прибыла в КНДР в феврале. Издание отмечает, что Россия и Северная Корея также ведут диалог о сотрудничестве в сельском хозяйстве. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подготовка визита ведется своим ходом.