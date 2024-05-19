В Екатеринбурге таксист сбил велосипедиста

Велосипедист пересекал улицу на зеленый сигнал светофора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Утром 20 мая в Екатеринбурге водитель такси сбил велосипедиста. Инцидент произошел на перекрестке улицы Генеральской и проспекта Ленина. На место происшествия прибыла скорая помощь, сообщили читатели URA.RU.

«Велосипедист пересекал улицу Генеральскую на зеленый сигнал светофора, когда его сбило такси. Врачи скорой оперативно прибыли на место», — сообщают читатели агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. «Сотрудники Госавтоинспекции на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются», — добавили в ведомстве.