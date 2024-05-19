19 мая 2024

В Екатеринбурге таксист сбил велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Ход работ на объектах улично-дорожной сети вокруг Центрального стадиона. Екатеринбург, велосипедист, велосипед
Велосипедист пересекал улицу на зеленый сигнал светофора Фото:

Утром 20 мая в Екатеринбурге водитель такси сбил велосипедиста. Инцидент произошел на перекрестке улицы Генеральской и проспекта Ленина. На место происшествия прибыла скорая помощь, сообщили читатели URA.RU.

«Велосипедист пересекал улицу Генеральскую на зеленый сигнал светофора, когда его сбило такси. Врачи скорой оперативно прибыли на место», — сообщают читатели агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. «Сотрудники Госавтоинспекции на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются», — добавили в ведомстве.

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Утром 20 мая в Екатеринбурге водитель такси сбил велосипедиста. Инцидент произошел на перекрестке улицы Генеральской и проспекта Ленина. На место происшествия прибыла скорая помощь, сообщили читатели URA.RU. «Велосипедист пересекал улицу Генеральскую на зеленый сигнал светофора, когда его сбило такси. Врачи скорой оперативно прибыли на место», — сообщают читатели агентства. URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. «Сотрудники Госавтоинспекции на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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