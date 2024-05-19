Глава департамента внутренней политики ХМАО Скурихин покинул пост

Директор департамента внутренней политики ХМАО Александр Скурихин подал в отставку. Информация опубликована на сайте правительства округа.
«C 21 мая по собственному желанию уходит в отставку директор департамента внутренней политики региона Александр Скурихин. Он занимал этот пост с 2015 года», — указано в публикации.
Исполнять обязанности главы департамента будет его заместитель Майя Есина. Скурихин, покидая пост, персонально поблагодарил губернатора ХМАО Наталью Комарову. Он сообщил, что признателен ей за возможность принести пользу жителям Югры, работать над госзадачами по обеспечению общественно-политической устойчивости. Также Скурихин выразил признательность всем коллегам «за понимание, поддержку и постоянную готовность решать любые задачи в составе Команды Югры» во благо жителей, цитирует его слова сайт правительства округа.
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