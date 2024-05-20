20 мая 2024

Скончался четырехкратный чемпион СССР по боксу Ерещенко

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Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, боксерские перчатки, прощание, цветы, гроб
Владимир Ерещенко ушел из жизни в 61 год Фото:

Четырехкратный чемпион СССР по боксу Владимир Ерещенко ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщили в Федерации бокса России.

«Владимир Ерещенко скончался на 62-м году жизни. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — передает слова представителя Федерации бокса России агентство ТАСС. Ерещенко был известен не только как чемпион СССР, но и как бронзовый призер чемпионата мира 1989 года и участник Олимпийских игр 1988 года.

Владимир Ерещенко также был обладателем серебряной медали чемпионата Европы 1991 года и бронзовой медали Игр доброй воли 1990 года. Его вклад в спорт и достижения в боксе останутся в памяти поклонников и коллег по цеху.

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Четырехкратный чемпион СССР по боксу Владимир Ерещенко ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщили в Федерации бокса России. «Владимир Ерещенко скончался на 62-м году жизни. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — передает слова представителя Федерации бокса России агентство ТАСС. Ерещенко был известен не только как чемпион СССР, но и как бронзовый призер чемпионата мира 1989 года и участник Олимпийских игр 1988 года. Владимир Ерещенко также был обладателем серебряной медали чемпионата Европы 1991 года и бронзовой медали Игр доброй воли 1990 года. Его вклад в спорт и достижения в боксе останутся в памяти поклонников и коллег по цеху.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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