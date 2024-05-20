Скончался четырехкратный чемпион СССР по боксу Ерещенко

Четырехкратный чемпион СССР по боксу Владимир Ерещенко ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщили в Федерации бокса России.
«Владимир Ерещенко скончался на 62-м году жизни. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — передает слова представителя Федерации бокса России агентство ТАСС. Ерещенко был известен не только как чемпион СССР, но и как бронзовый призер чемпионата мира 1989 года и участник Олимпийских игр 1988 года.
Владимир Ерещенко также был обладателем серебряной медали чемпионата Европы 1991 года и бронзовой медали Игр доброй воли 1990 года. Его вклад в спорт и достижения в боксе останутся в памяти поклонников и коллег по цеху.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.