Скончался четырехкратный чемпион СССР по боксу Ерещенко

21 мая 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Владимир Ерещенко ушел из жизни в 61 год Фото: Илья Московец © URA.RU Четырехкратный чемпион СССР по боксу Владимир Ерещенко ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщили в Федерации бокса России. «Владимир Ерещенко скончался на 62-м году жизни. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — передает слова представителя Федерации бокса России агентство ТАСС. Ерещенко был известен не только как чемпион СССР, но и как бронзовый призер чемпионата мира 1989 года и участник Олимпийских игр 1988 года. Владимир Ерещенко также был обладателем серебряной медали чемпионата Европы 1991 года и бронзовой медали Игр доброй воли 1990 года. Его вклад в спорт и достижения в боксе останутся в памяти поклонников и коллег по цеху. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четырехкратный чемпион СССР по боксу Владимир Ерещенко ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщили в Федерации бокса России. «Владимир Ерещенко скончался на 62-м году жизни. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — передает слова представителя Федерации бокса России агентство ТАСС. Ерещенко был известен не только как чемпион СССР, но и как бронзовый призер чемпионата мира 1989 года и участник Олимпийских игр 1988 года. Владимир Ерещенко также был обладателем серебряной медали чемпионата Европы 1991 года и бронзовой медали Игр доброй воли 1990 года. Его вклад в спорт и достижения в боксе останутся в памяти поклонников и коллег по цеху.