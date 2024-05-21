Politico: ЕС в июне начнет официальные переговоры по приему Украины

Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС приурочено к саммиту Европейского совета
Официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся 25 июня. Об этом сообщили европейские дипломаты. В этот же день будут инициированы переговоры о вступлении в ЕС Молдовы.
«По словам пяти дипломатов, которые говорили с Playbook, и моей коллеги Барбары Моэнс на условиях анонимности, блок намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдовы уже 25 июня», — сообщает Politico в своем
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