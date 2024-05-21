Politico: ЕС в июне начнет официальные переговоры по приему Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, евросоюз, украина, флаг, ес, европейский союз,  stock
Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС приурочено к саммиту Европейского совета Фото:

Официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся 25 июня. Об этом сообщили европейские дипломаты. В этот же день будут инициированы переговоры о вступлении в ЕС Молдовы.

«По словам пяти дипломатов, которые говорили с Playbook, и моей коллеги Барбары Моэнс на условиях анонимности, блок намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдовы уже 25 июня», — сообщает Politico в своем материале. Там уточнили, что начало переговоров учреждено к старту начала саммита Европейского совета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся 25 июня. Об этом сообщили европейские дипломаты. В этот же день будут инициированы переговоры о вступлении в ЕС Молдовы. «По словам пяти дипломатов, которые говорили с Playbook, и моей коллеги Барбары Моэнс на условиях анонимности, блок намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдовы уже 25 июня», — сообщает Politico в своем материале. Там уточнили, что начало переговоров учреждено к старту начала саммита Европейского совета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...