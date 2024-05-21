ЕС разрешил спонсировать Украину российскими деньгами

Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центрального Банка России для оказания помощи Украине. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский. По его словам, 90% этих средств будут направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
"Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов центрального банка России для оказания помощи Украине", — заявил Липавский в соцсети X. По его словам, из этих средств до трех миллиардов евро в 2024 году будут выделены на нужды Украины, это 90% всех замороженных активов.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз разработал план по использованию доходов от замороженных активов россиян. По его словам, доходы могут приносить около трех миллиардов евро в год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.