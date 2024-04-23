В ЕС озвучили механизм изъятия российских активов

Боррель: замороженные российские доходы могут приносить до 3 млрд евро
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
Жозеп Боррель заявил, что доходы от активов РФ находятся на отдельных счетах Фото:
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Европейский союз разработал план по использованию доходов от замороженных активов россиян. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель, заявив, что доходы от активов могут приносить около трех миллиардов евро в год.

«Первый шаг был сделан в феврале. Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, идентифицировать и учитывать отдельно», — заявил Жозеп Боррель. Его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что теперь доходы от активов россиян находятся на отдельных счетах. Кроме того, механизм изъятия активов может приносить три миллиарда евро ежегодно, заявил евродипломат.

Российские активы были заморожены еще в 2022 году после начала спецоперации на Украине. С тех пор ЕС и Запад хотят отдать эти средства Украине. Недавно спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Москва жестко ответит на конфискацию активов западными странами.

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Европейский союз разработал план по использованию доходов от замороженных активов россиян. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель, заявив, что доходы от активов могут приносить около трех миллиардов евро в год. «Первый шаг был сделан в феврале. Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, идентифицировать и учитывать отдельно», — заявил Жозеп Боррель. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что теперь доходы от активов россиян находятся на отдельных счетах. Кроме того, механизм изъятия активов может приносить три миллиарда евро ежегодно, заявил евродипломат. Российские активы были заморожены еще в 2022 году после начала спецоперации на Украине. С тех пор ЕС и Запад хотят отдать эти средства Украине. Недавно спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Москва жестко ответит на конфискацию активов западными странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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