В ЕС озвучили механизм изъятия российских активов

Боррель: замороженные российские доходы могут приносить до 3 млрд евро

23 апреля 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель заявил, что доходы от активов РФ находятся на отдельных счетах Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз разработал план по использованию доходов от замороженных активов россиян. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель, заявив, что доходы от активов могут приносить около трех миллиардов евро в год. «Первый шаг был сделан в феврале. Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, идентифицировать и учитывать отдельно», — заявил Жозеп Боррель. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что теперь доходы от активов россиян находятся на отдельных счетах. Кроме того, механизм изъятия активов может приносить три миллиарда евро ежегодно, заявил евродипломат. Российские активы были заморожены еще в 2022 году после начала спецоперации на Украине. С тех пор ЕС и Запад хотят отдать эти средства Украине. Недавно спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Москва жестко ответит на конфискацию активов западными странами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европейский союз разработал план по использованию доходов от замороженных активов россиян. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель, заявив, что доходы от активов могут приносить около трех миллиардов евро в год. «Первый шаг был сделан в феврале. Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, идентифицировать и учитывать отдельно», — заявил Жозеп Боррель. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что теперь доходы от активов россиян находятся на отдельных счетах. Кроме того, механизм изъятия активов может приносить три миллиарда евро ежегодно, заявил евродипломат. Российские активы были заморожены еще в 2022 году после начала спецоперации на Украине. С тех пор ЕС и Запад хотят отдать эти средства Украине. Недавно спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Москва жестко ответит на конфискацию активов западными странами.