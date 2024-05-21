Адвокат скандального генерала Попова прокомментировал его арест

Адвокат генерала Попова: ему не предъявили обвинения, он не виновен
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Попова арестовали по подозрению в мошенничестве
Попова арестовали по подозрению в мошенничестве Фото:

Экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову не предъявили обвинение, он не виновен. Об этом сообщил адвокат генерала Ивана Попова Сергей Буйновский.

«Он ни в чем не виноват, обвинение не предъявили ему», — сообщил Буйновский. Об этом он заявил telegram-каналу Mash. 

Ранее Попова арестовали по подозрению в мошенничестве. Об этом заявили в правоохранительных органах.

А в 2023 году экс-командующий критиковал Минобороны страны. По его словам, после этого его отстранили от службы. 

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Экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову не предъявили обвинение, он не виновен. Об этом сообщил адвокат генерала Ивана Попова Сергей Буйновский. «Он ни в чем не виноват, обвинение не предъявили ему», — сообщил Буйновский. Об этом он заявил telegram-каналу Mash.  Ранее Попова арестовали по подозрению в мошенничестве. Об этом заявили в правоохранительных органах. А в 2023 году экс-командующий критиковал Минобороны страны. По его словам, после этого его отстранили от службы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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