Адвокат скандального генерала Попова прокомментировал его арест

Попова арестовали по подозрению в мошенничестве
Экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову не предъявили обвинение, он не виновен. Об этом сообщил адвокат генерала Ивана Попова Сергей Буйновский.
«Он ни в чем не виноват, обвинение не предъявили ему», — сообщил Буйновский. Об этом он заявил telegram-каналу Mash.
Ранее Попова арестовали по подозрению в мошенничестве. Об этом заявили в правоохранительных органах.
А в 2023 году экс-командующий критиковал Минобороны страны. По его словам, после этого его отстранили от службы.
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