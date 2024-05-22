Wi-Fi станет доступным на борту всех российских самолетов

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Запуск спутниковой группировки обеспечит повсеместное использование Wi-Fi на борту российских самолетов в 2028 году, заявил Максут Шадаев
Запуск спутниковой группировки обеспечит повсеместное использование Wi-Fi на борту российских самолетов в 2028 году, заявил Максут Шадаев Фото:

Предоставление Wi-Fi на борту российских воздушных судов станет общедоступным к 2028 году. Об этом рассказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным с 2028 года", — приводит слова Шадаева пресс-служба Минцифры. Он отметил, что это произойдет после запуска спутникового кластера, который, по его мнению, будет завершен к указанному сроку.

Шадаев также сообщил, что первый кластер космических спутников связи для использования на высокоэллиптической орбите интернета должен быть запущен к 2026 году. По планам, к 2030 году на низкой орбите будет запущено 737 спутников связи, обеспечивающих интернет-покрытие, заключил Шадаев.

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Предоставление Wi-Fi на борту российских воздушных судов станет общедоступным к 2028 году. Об этом рассказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. "Предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным с 2028 года", — приводит слова Шадаева пресс-служба Минцифры. Он отметил, что это произойдет после запуска спутникового кластера, который, по его мнению, будет завершен к указанному сроку. Шадаев также сообщил, что первый кластер космических спутников связи для использования на высокоэллиптической орбите интернета должен быть запущен к 2026 году. По планам, к 2030 году на низкой орбите будет запущено 737 спутников связи, обеспечивающих интернет-покрытие, заключил Шадаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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