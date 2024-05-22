Wi-Fi станет доступным на борту всех российских самолетов

Предоставление Wi-Fi на борту российских воздушных судов станет общедоступным к 2028 году. Об этом рассказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
"Предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным с 2028 года", — приводит слова Шадаева пресс-служба Минцифры. Он отметил, что это произойдет после запуска спутникового кластера, который, по его мнению, будет завершен к указанному сроку.
Шадаев также сообщил, что первый кластер космических спутников связи для использования на высокоэллиптической орбите интернета должен быть запущен к 2026 году. По планам, к 2030 году на низкой орбите будет запущено 737 спутников связи, обеспечивающих интернет-покрытие, заключил Шадаев.
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