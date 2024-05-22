Экс-полковник СБУ сообщил, на каком участке ВСУ ждет катастрофа

Экс-полковник СБУ: разгром группировки ВСУ в Часовом Яре разрежет фронт на части

22 мая 2024 в 23:49 Размер текста - 17 +

Позиционные бои рискуют перейти в мобильную фазу, что усугубит ситуацию для ВСУ, считает Стариков Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа ВС РФ под Часовым Яром может привести к серьезным изменениям на фронте, которые негативно скажутся на ВСУ. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков. По его мнению, Киев может потерять контроль над некоторыми территориями. «Если падет Славянско-Краматорская группировка, фронт разрезается на две части», — отметил Стариков в своем блоге на YouTube. По его мнению, это может привести к отрезанию востока Харьковской области и созданию «большого котла» оперативной группировки войск. Эксперт подчеркивает, что в случае продолжения наступления российских войск с текущими темпами, украинская сторона может столкнуться с потерей контроля над значительными территориями. Позиционные бои могут перейти в мобильную фазу, что усугубит ситуацию для ВСУ, считает Стариков. Ранее в беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко заявил, что установление контроля над Часовым Яром откроет российской армии выход к Краматорску. По его мнению, именно поэтому ВСУ всеми силами пытаются это предотвратить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Победа ВС РФ под Часовым Яром может привести к серьезным изменениям на фронте, которые негативно скажутся на ВСУ. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков. По его мнению, Киев может потерять контроль над некоторыми территориями. «Если падет Славянско-Краматорская группировка, фронт разрезается на две части», — отметил Стариков в своем блоге на YouTube. По его мнению, это может привести к отрезанию востока Харьковской области и созданию «большого котла» оперативной группировки войск. Эксперт подчеркивает, что в случае продолжения наступления российских войск с текущими темпами, украинская сторона может столкнуться с потерей контроля над значительными территориями. Позиционные бои могут перейти в мобильную фазу, что усугубит ситуацию для ВСУ, считает Стариков. Ранее в беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко заявил, что установление контроля над Часовым Яром откроет российской армии выход к Краматорску. По его мнению, именно поэтому ВСУ всеми силами пытаются это предотвратить.