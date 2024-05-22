Экс-полковник СБУ сообщил, на каком участке ВСУ ждет катастрофа

Победа ВС РФ под Часовым Яром может привести к серьезным изменениям на фронте, которые негативно скажутся на ВСУ. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков. По его мнению, Киев может потерять контроль над некоторыми территориями.
«Если падет Славянско-Краматорская группировка, фронт разрезается на две части», — отметил Стариков в своем блоге на YouTube. По его мнению, это может привести к отрезанию востока Харьковской области и созданию «большого котла» оперативной группировки войск.
Эксперт подчеркивает, что в случае продолжения наступления российских войск с текущими темпами, украинская сторона может столкнуться с потерей контроля над значительными территориями. Позиционные бои могут перейти в мобильную фазу, что усугубит ситуацию для ВСУ, считает Стариков.
Ранее в беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко заявил, что установление контроля над Часовым Яром откроет российской армии выход к Краматорску. По его мнению, именно поэтому ВСУ всеми силами пытаются это предотвратить.
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