21 мая 2024

Украина рискует потерять ключевой город в Донецкой области

Военкор Чаленко: Донбасс важнее ВСУ, чем Харьков
© Служба новостей «URA.RU»
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Часов Яр является самой высокой точкой в Донецкой области, напомнил Александр Чаленко
Часов Яр является самой высокой точкой в Донецкой области, напомнил Александр Чаленко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Установление контроля над Часовым Яром откроет российской армии выход к украинской столице в Донецкой области — Краматорску. Поэтому ВСУ всеми силами пытаются это предотвратить, рассказал в беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко.

«Донбасс – это большая холмистая местность, где высоты могут достигать от 60 до 240 метров. Часов Яр — самая высокая там точка. Город расположен где-то в 240, 245 метрах над уровнем моря. Если вы контролируете Часов Яр, то вы спокойно оттуда можете добраться до Константиновки, это юго-запад. Крупный логистический украинский центр, железнодорожный, автомобильный. А также выйти на Краматорск. Это сейчас столица украинской Донецкой области. Рядом там Славянск. Если вы взяли контроль над Часовым Яром, то вы можете выйти в тыл Горловки. У вас открывается путь на Покровское (бывший Красноармейск). Тогда вы перерезаете пополам донбасскую группировку и будет дальше легче освобождать северные территории», — объяснил Александр Чаленко.

По словам военкора, сейчас наступление российской армии на харьковском направлении менее значимо для ВСУ. «Донбасс для них — это очень важно. Харьковская область — там лесов очень много, бывших пионерских лагерей, туристических баз, из которых делаются укрепрайоны. Продвижение там само по себе затруднено. А Часов Яр в Донецкой области — это ключ», — подчеркнул Чаленко.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в своем telegram-канале, что российская армия совершила рывок в городе Часов Яр. Войска зашли в микрорайон "Канал". Часть боевиков ВСУ оказалась выбита из многоэтажек. В городе начинаются полноценные городские бои. Раннее первый зампредседателя комитета Госдумы, координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий отметил, что в Часовом Яре находятся элитные подразделения спецназа ВСУ. Они намерены сражаться до последнего.

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Установление контроля над Часовым Яром откроет российской армии выход к украинской столице в Донецкой области — Краматорску. Поэтому ВСУ всеми силами пытаются это предотвратить, рассказал в беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. «Донбасс – это большая холмистая местность, где высоты могут достигать от 60 до 240 метров. Часов Яр — самая высокая там точка. Город расположен где-то в 240, 245 метрах над уровнем моря. Если вы контролируете Часов Яр, то вы спокойно оттуда можете добраться до Константиновки, это юго-запад. Крупный логистический украинский центр, железнодорожный, автомобильный. А также выйти на Краматорск. Это сейчас столица украинской Донецкой области. Рядом там Славянск. Если вы взяли контроль над Часовым Яром, то вы можете выйти в тыл Горловки. У вас открывается путь на Покровское (бывший Красноармейск). Тогда вы перерезаете пополам донбасскую группировку и будет дальше легче освобождать северные территории», — объяснил Александр Чаленко. По словам военкора, сейчас наступление российской армии на харьковском направлении менее значимо для ВСУ. «Донбасс для них — это очень важно. Харьковская область — там лесов очень много, бывших пионерских лагерей, туристических баз, из которых делаются укрепрайоны. Продвижение там само по себе затруднено. А Часов Яр в Донецкой области — это ключ», — подчеркнул Чаленко. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в своем telegram-канале, что российская армия совершила рывок в городе Часов Яр. Войска зашли в микрорайон "Канал". Часть боевиков ВСУ оказалась выбита из многоэтажек. В городе начинаются полноценные городские бои. Раннее первый зампредседателя комитета Госдумы, координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий отметил, что в Часовом Яре находятся элитные подразделения спецназа ВСУ. Они намерены сражаться до последнего.
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