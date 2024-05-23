Бывшие лидеры Партии любителей пива планируют ее возродить

23 мая 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

Новая ПЛП предложит альтернативу имеющимся партиям, отметил Константин Калачев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве возродят оргкомитет «Партии любителей пива» (ПЛП), ликвидированный в 1988 году. Об этом заявили прежние лидеры — политолог Константина Калачева, юриста Дмитрия Шестакова и художника Сергея Полякова. Вопросами финансирования займется бизнесмен Сергей Гришин. По словам Калачева, ПЛП не планирует вступать в конфликт с действующей властью. «Конкретной программы у партии пока нет. Ее идеологическая составляющая умещается в двух строках. «Партия добра и мира, партия прогресса, партия позитивного патриотизма, партия за гуманизацию нашей общественной жизни, партия за все хорошее, против всего плохого», — цитирует Константина Калачева издание « Коммерсант ». Лидеры ПЛП уверены, что у организации есть потенциал «стать самой массовой партией» в стране. Официальные ячейки могут открыться в ближайшее время в 33 регионах РФ, включая Москву и Подмосковье. На значительные электоральные успехи ПЛП рассчитывает в Воронежской области, Костроме, Коми, Рязани и Магадане. Калачев подчеркивает, что название может поменяться. Шансы на регистрацию в Минюсте партийные активисты оценивают как 60/40. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве возродят оргкомитет «Партии любителей пива» (ПЛП), ликвидированный в 1988 году. Об этом заявили прежние лидеры — политолог Константина Калачева, юриста Дмитрия Шестакова и художника Сергея Полякова. Вопросами финансирования займется бизнесмен Сергей Гришин. По словам Калачева, ПЛП не планирует вступать в конфликт с действующей властью. «Конкретной программы у партии пока нет. Ее идеологическая составляющая умещается в двух строках. «Партия добра и мира, партия прогресса, партия позитивного патриотизма, партия за гуманизацию нашей общественной жизни, партия за все хорошее, против всего плохого», — цитирует Константина Калачева издание «Коммерсант». Лидеры ПЛП уверены, что у организации есть потенциал «стать самой массовой партией» в стране. Официальные ячейки могут открыться в ближайшее время в 33 регионах РФ, включая Москву и Подмосковье. На значительные электоральные успехи ПЛП рассчитывает в Воронежской области, Костроме, Коми, Рязани и Магадане. Калачев подчеркивает, что название может поменяться. Шансы на регистрацию в Минюсте партийные активисты оценивают как 60/40.