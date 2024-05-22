В Сургуте сын забил мать до смерти гирей

В Сургуте (ХМАО) в ночь на 23 мая в одном из домов на улице Победы сын набросился на мать и забил ее до смерти гирей. Информация о трагедии появилась в соцсети.
«Трагедия произошла сегодня в полночь на 30 лет Победы, 45. Там в одной из квартир сын забил свою мать 16-килограммовой гирей», — сообщается в telegram-канале «К-Информ».
Погибшей было 67 лет. После убийства матери, мужчина принялся за домашнего питомца. В результате на месте преступления правоохранителями были обнаружены тело женщины и труп кота. Уточняется, что нападавший ранее состоял на учете в ПДН.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ ожидается.
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