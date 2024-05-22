22 мая 2024

В Сургуте сын забил мать до смерти гирей

© Служба новостей «URA.RU»
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Смертельные удары матери сын наносил 16-килограммовой гирей
Смертельные удары матери сын наносил 16-килограммовой гирей Фото:

В Сургуте (ХМАО) в ночь на 23 мая в одном из домов на улице Победы сын набросился на мать и забил ее до смерти гирей. Информация о трагедии появилась в соцсети.

«Трагедия произошла сегодня в полночь на 30 лет Победы, 45. Там в одной из квартир сын забил свою мать 16-килограммовой гирей», — сообщается в telegram-канале «К-Информ».

Погибшей было 67 лет. После убийства матери, мужчина принялся за домашнего питомца. В результате на месте преступления правоохранителями были обнаружены тело женщины и труп кота. Уточняется, что нападавший ранее состоял на учете в ПДН.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) в ночь на 23 мая в одном из домов на улице Победы сын набросился на мать и забил ее до смерти гирей. Информация о трагедии появилась в соцсети. «Трагедия произошла сегодня в полночь на 30 лет Победы, 45. Там в одной из квартир сын забил свою мать 16-килограммовой гирей», — сообщается в telegram-канале «К-Информ». Погибшей было 67 лет. После убийства матери, мужчина принялся за домашнего питомца. В результате на месте преступления правоохранителями были обнаружены тело женщины и труп кота. Уточняется, что нападавший ранее состоял на учете в ПДН. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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