ЕС планирует перекрыть военные поставки в РФ через Беларусь

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Евросоюз запретит поставки в РФ через Беларусь технологий, которые могут быть задействованы в военных целях, пишет FT
Евросоюз запретит поставки в РФ через Беларусь технологий, которые могут быть задействованы в военных целях, пишет FT Фото:
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Новый пакет санкций Европейского Союза (ЕС) будет направлен на прекращение военных поставок в Россию через территорию Беларуси. Об этом пишет газета Financial Times.

"Новые санкции ЕС запретят экспорт в Беларусь и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях", — говорится в материале газеты. Там добавили, что запрет распространится и на поставки сжиженного природного газа.

Также ожидается прекращение импорта алмазов из Беларуси. Это связано с решением о запрете на поставку камней российского происхождения, заключил автор.

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Новый пакет санкций Европейского Союза (ЕС) будет направлен на прекращение военных поставок в Россию через территорию Беларуси. Об этом пишет газета Financial Times. "Новые санкции ЕС запретят экспорт в Беларусь и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях", — говорится в материале газеты. Там добавили, что запрет распространится и на поставки сжиженного природного газа. Также ожидается прекращение импорта алмазов из Беларуси. Это связано с решением о запрете на поставку камней российского происхождения, заключил автор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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