ЕС планирует перекрыть военные поставки в РФ через Беларусь

Евросоюз запретит поставки в РФ через Беларусь технологий, которые могут быть задействованы в военных целях, пишет FT
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Новый пакет санкций Европейского Союза (ЕС) будет направлен на прекращение военных поставок в Россию через территорию Беларуси. Об этом пишет газета Financial Times.
"Новые санкции ЕС запретят экспорт в Беларусь и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях", — говорится в материале газеты. Там добавили, что запрет распространится и на поставки сжиженного природного газа.
Также ожидается прекращение импорта алмазов из Беларуси. Это связано с решением о запрете на поставку камней российского происхождения, заключил автор.
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