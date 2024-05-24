Российские летчики поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом. Видео

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Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Харьковской области
Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 успешно поразили цели в Харьковской области. Удары пришлись по замаскированной военной технике ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-35 и Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и замаскированной технике противника в зоне ответственности группировки войск „Север“», — говорится в сообщении ведомства. Атака производилась неуправляемыми авиационными ракетами.

После выполнения задачи экипажи вертолетов осуществили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки и безопасно вернулись на базу. Командир вертолета Ми-35 Юрий подтвердил успешное выполнение задачи и уничтожение обнаруженной бронетехники противника. Все указанные цели были поражены согласно докладам наводчика.

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Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 успешно поразили цели в Харьковской области. Удары пришлись по замаскированной военной технике ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-35 и Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и замаскированной технике противника в зоне ответственности группировки войск „Север“», — говорится в сообщении ведомства. Атака производилась неуправляемыми авиационными ракетами. После выполнения задачи экипажи вертолетов осуществили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки и безопасно вернулись на базу. Командир вертолета Ми-35 Юрий подтвердил успешное выполнение задачи и уничтожение обнаруженной бронетехники противника. Все указанные цели были поражены согласно докладам наводчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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