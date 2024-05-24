Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 успешно поразили цели в Харьковской области. Удары пришлись по замаскированной военной технике ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-35 и Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и замаскированной технике противника в зоне ответственности группировки войск „Север“», — говорится в сообщении ведомства. Атака производилась неуправляемыми авиационными ракетами.
После выполнения задачи экипажи вертолетов осуществили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки и безопасно вернулись на базу. Командир вертолета Ми-35 Юрий подтвердил успешное выполнение задачи и уничтожение обнаруженной бронетехники противника. Все указанные цели были поражены согласно докладам наводчика.
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