В Геленджике арестовали один из старейших санаториев по иску Генпрокуратуры

Городской суд Геленджика арестовал санаторий «Лазуревый берег» по иску Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Причем соответствующие меры введены в отношении трех компаний, относящиеся к санаторию.
«Суд Геленджика по иску Генпрокуратуры арестовал санаторий „Лазуревый берег“, занимающий участок 16 га возле набережной курорта», — передают авторы РБК, ссылаясь на документ, имеющийся у них в распоряжении. Отмечается, что санаторий «Лазуревый берег» считается одним из старейших. Сам иск был подан еще 13 мая. При этом не отмечается, с чем именно связан арест объекта.
Пансионат «Лазуревый берег» специализируется на детском и семейном отдыхе. Он работал с 1956 года. Площадь объекта составляет 15,9 гектара.
Этим летом также ожидается рост цен на аренду жилья в туристических городах России. Об этом журналисту URA.RU рассказывала эксперт по недвижимости, член Гильдии риэлторов Московской области Наталья Перескокова. Связано это с повышением спроса.
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