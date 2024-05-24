В Геленджике арестовали один из старейших санаториев по иску Генпрокуратуры

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В Геленджике арестовали санаторий "Лазуревый берег"
В Геленджике арестовали санаторий "Лазуревый берег" Фото:

Городской суд Геленджика арестовал санаторий «Лазуревый берег» по иску Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Причем соответствующие меры введены в отношении трех компаний, относящиеся к санаторию.

«Суд Геленджика по иску Генпрокуратуры арестовал санаторий „Лазуревый берег“, занимающий участок 16 га возле набережной курорта», — передают авторы РБК, ссылаясь на документ, имеющийся у них в распоряжении. Отмечается, что санаторий «Лазуревый берег» считается одним из старейших. Сам иск был подан еще 13 мая. При этом не отмечается, с чем именно связан арест объекта.

Пансионат «Лазуревый берег» специализируется на детском и семейном отдыхе. Он работал с 1956 года. Площадь объекта составляет 15,9 гектара.

Этим летом также ожидается рост цен на аренду жилья в туристических городах России. Об этом журналисту URA.RU рассказывала эксперт по недвижимости, член Гильдии риэлторов Московской области Наталья Перескокова. Связано это с повышением спроса.

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Городской суд Геленджика арестовал санаторий «Лазуревый берег» по иску Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Причем соответствующие меры введены в отношении трех компаний, относящиеся к санаторию. «Суд Геленджика по иску Генпрокуратуры арестовал санаторий „Лазуревый берег“, занимающий участок 16 га возле набережной курорта», — передают авторы РБК, ссылаясь на документ, имеющийся у них в распоряжении. Отмечается, что санаторий «Лазуревый берег» считается одним из старейших. Сам иск был подан еще 13 мая. При этом не отмечается, с чем именно связан арест объекта. Пансионат «Лазуревый берег» специализируется на детском и семейном отдыхе. Он работал с 1956 года. Площадь объекта составляет 15,9 гектара. Этим летом также ожидается рост цен на аренду жилья в туристических городах России. Об этом журналисту URA.RU рассказывала эксперт по недвижимости, член Гильдии риэлторов Московской области Наталья Перескокова. Связано это с повышением спроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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