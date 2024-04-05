Россиян ждет резкое подорожание отдыха на летних курортах

Риэлтор Перескокова: аренда жилья в курортных городах РФ подорожает на 17%

05 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

В летний период минимальная стоимость посуточной аренды квартиры может достичь 3000 рублей, отметила Наталья Перескокова Фото: Сергей Русанов © URA.RU Цены на посуточную аренду летом в туристических городах России вырастут на 17% по сравнению с 2023 годом. Об этом в беседе с URA.RU рассказала эксперт по недвижимости, член Гильдии риэлторов Московской области Наталья Перескокова. «Какой бы туристический город РФ мы бы не рассматривали, ситуация летом будет везде одинаковая. Так как спрос будет большой. Повышение цен на посуточную аренду квартир может произойти в среднем на 17% по сравнению с 2023 годом. Есть объекты, которые пользуются наибольшим спросом, — в центре, у моря, там рост цены на посуточную аренду могут подняться еще больше», — объяснила Наталья Перескокова. Новость по теме Туроператор «Алеан»: отдых на российских курортах подорожает на 20% По словам члена Гильдии риэлторов Московской области, в летний период минимальная стоимость аренды квартир в сутки может достигать 3000 рублей. «В Москве, Казани, Калининграде и в Краснодарском крае цена будет начинаться от 3000 рублей. Чуть дороже будут стоить квартиры в Питере и на Байкале. Там жилье можно будет найти стоимостью от 4000 рублей. Один из не бюджетных вариантов — это Алтай. Посуточная аренда там, скорее всего, будет начинаться от 5000 рублей», — добавила Перескокова. В разговоре с URA.RU специалист по недвижимости агентства «Высоты Юга», эксперт в области недвижимости по Краснодарскому краю Ольга Первакова отметила, что квартиры по самым низким ценам на побережье Черного моря можно будет найти в Туапсе и Ейске. «Самое дешевое жилье по сравнению с другими морскими городами вновь, как и в прошлом году, ожидается в Туапсе и Ейске. Например, в 2023 году минимальная стоимость составляла 2800-3000 рублей в сутки. Чуть дороже посуточная аренда будет в Анапе, Феодосии, в Судаке и Евпатории — 3000-3500. А самая высокая стоимость квартир будет в Сочи, Геленджике и Ялте. Там минимальная цена начинается от 5000 рублей в сутки», — подчеркнула она. Эксперт в области недвижимости по Краснодарскому краю посоветовала бронировать жилье на лето заранее. «Так как спрос превышает предложения, квартиры и апартаменты нужно бронировать заранее. В том числе и для того, чтобы сэкономить», — подытожила Первакова. Ранее коммерческий директор Национального туроператора «Алеан» Оксана Булах заявила URA.RU, что провести отпуск на российских курортах в этом году станет дороже на 5-20%. Подорожают туры. В большей степени рост коснется Краснодарского края. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на посуточную аренду летом в туристических городах России вырастут на 17% по сравнению с 2023 годом. Об этом в беседе с URA.RU рассказала эксперт по недвижимости, член Гильдии риэлторов Московской области Наталья Перескокова. «Какой бы туристический город РФ мы бы не рассматривали, ситуация летом будет везде одинаковая. Так как спрос будет большой. Повышение цен на посуточную аренду квартир может произойти в среднем на 17% по сравнению с 2023 годом. Есть объекты, которые пользуются наибольшим спросом, — в центре, у моря, там рост цены на посуточную аренду могут подняться еще больше», — объяснила Наталья Перескокова. По словам члена Гильдии риэлторов Московской области, в летний период минимальная стоимость аренды квартир в сутки может достигать 3000 рублей. «В Москве, Казани, Калининграде и в Краснодарском крае цена будет начинаться от 3000 рублей. Чуть дороже будут стоить квартиры в Питере и на Байкале. Там жилье можно будет найти стоимостью от 4000 рублей. Один из не бюджетных вариантов — это Алтай. Посуточная аренда там, скорее всего, будет начинаться от 5000 рублей», — добавила Перескокова. В разговоре с URA.RU специалист по недвижимости агентства «Высоты Юга», эксперт в области недвижимости по Краснодарскому краю Ольга Первакова отметила, что квартиры по самым низким ценам на побережье Черного моря можно будет найти в Туапсе и Ейске. «Самое дешевое жилье по сравнению с другими морскими городами вновь, как и в прошлом году, ожидается в Туапсе и Ейске. Например, в 2023 году минимальная стоимость составляла 2800-3000 рублей в сутки. Чуть дороже посуточная аренда будет в Анапе, Феодосии, в Судаке и Евпатории — 3000-3500. А самая высокая стоимость квартир будет в Сочи, Геленджике и Ялте. Там минимальная цена начинается от 5000 рублей в сутки», — подчеркнула она. Эксперт в области недвижимости по Краснодарскому краю посоветовала бронировать жилье на лето заранее. «Так как спрос превышает предложения, квартиры и апартаменты нужно бронировать заранее. В том числе и для того, чтобы сэкономить», — подытожила Первакова. Ранее коммерческий директор Национального туроператора «Алеан» Оксана Булах заявила URA.RU, что провести отпуск на российских курортах в этом году станет дороже на 5-20%. Подорожают туры. В большей степени рост коснется Краснодарского края.