В ХМАО члены ОПГ предстанут перед судом за организацию подпольного казино

В Нягани (ХМАО) завершено расследование уголовного дела против восьми членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконной игорной деятельностью. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.
«Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 членов организованной группы. <...> По версии следствия, соучастники в период с января 2021 года по январь 2023 года незаконно организовали и проводили азартные игры в нежилом помещении на территории г. Нягани», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.
Расследование вели также сотрудники Следственного комитета ХМАО. «По уголовному делу следователем собраны достаточные доказательства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в telegram-канале силового ведомства. Уточняется, что обвиняемые привлекали игроков из других регионов через интернет, получив доход более 12 миллионов рублей. Это дело стало продолжением серии расследований против незаконной игорной деятельности, одно из которых уже находится на рассмотрении в суде.
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