Правительство дало важное поручение по отоплению домов

Правительство поручило министерствам оценить готовность к отопительным работам
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Правительство начало активную подготовку к отопительному сезону 2024-2025
Правительство начало активную подготовку к отопительному сезону 2024-2025 Фото:

Российское правительство поручило Минэнерго, Минстрою и Ростехнадзору провести оценить готовность муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону в осенне-зимний период 2024-2025 годов. Информация опубликована на сайте кабмина.

«Минстрою России, Минэнерго России, Ростехнадзору с участием органов местного самоуправления провести оценку готовности муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2024-2025 годов», - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке правительства к отопительному сезону. По словам, главы кабмина, будет учтен опыт коммунальных аварий, произошедших зимой текущего года. Также он подчеркнул, что хоть подобные работы обычно проводятся летом, начинать их стоит заранее.

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Российское правительство поручило Минэнерго, Минстрою и Ростехнадзору провести оценить готовность муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону в осенне-зимний период 2024-2025 годов. Информация опубликована на сайте кабмина. «Минстрою России, Минэнерго России, Ростехнадзору с участием органов местного самоуправления провести оценку готовности муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2024-2025 годов», - говорится в сообщении. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке правительства к отопительному сезону. По словам, главы кабмина, будет учтен опыт коммунальных аварий, произошедших зимой текущего года. Также он подчеркнул, что хоть подобные работы обычно проводятся летом, начинать их стоит заранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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