Правительство дало важное поручение по отоплению домов

Российское правительство поручило Минэнерго, Минстрою и Ростехнадзору провести оценить готовность муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону в осенне-зимний период 2024-2025 годов. Информация опубликована на сайте кабмина.
«Минстрою России, Минэнерго России, Ростехнадзору с участием органов местного самоуправления провести оценку готовности муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2024-2025 годов», - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке правительства к отопительному сезону. По словам, главы кабмина, будет учтен опыт коммунальных аварий, произошедших зимой текущего года. Также он подчеркнул, что хоть подобные работы обычно проводятся летом, начинать их стоит заранее.
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