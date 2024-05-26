Трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму продлят

Ветку трамвая Екатеринбург — Верхняя Пышма в перспективе ожидает продление — ее планируется протянуть вдоль Успенского проспекта до улицы Огнеупорщиков в Верхней Пышме. Помимо этого, запланировано еще одно ответвление, сообщил источник.
«В будущем рельсы хотят протянуть по [Успенскому] проспекту до улицы Огнеупорщиков. Еще одно ответвление пойдет по улице Петрова до парка „Патриот“ в восточной части города», — сообщили источники портала Е1.ru.
По словам источников издания, специалисты разрабатывают различные варианты строительства и проводят консультации с администрацией Верхней Пышмы и правительством региона. На предприятии «Верхнепышминский трамвай» подчеркнули, что точные сроки проекта назвать нельзя.
Движение по ветке из Екатеринбурга до Верхней Пышмы открыли 31 августа 2022 года. В феврале 2024 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл новое трамвайное депо в городе. Тогда он подчеркнул, что это первое современное депо в регионе, которое поможет в создании новых рабочих мест.
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