26 мая 2024
25 мая 2024

Трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму продлят

© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается продление уже существующей ветки и ее новое ответвление
Ожидается продление уже существующей ветки и ее новое ответвление Фото:

Ветку трамвая Екатеринбург — Верхняя Пышма в перспективе ожидает продление — ее планируется протянуть вдоль Успенского проспекта до улицы Огнеупорщиков в Верхней Пышме. Помимо этого, запланировано еще одно ответвление, сообщил источник.

«В будущем рельсы хотят протянуть по [Успенскому] проспекту до улицы Огнеупорщиков. Еще одно ответвление пойдет по улице Петрова до парка „Патриот“ в восточной части города», — сообщили источники портала Е1.ru.

По словам источников издания, специалисты разрабатывают различные варианты строительства и проводят консультации с администрацией Верхней Пышмы и правительством региона. На предприятии «Верхнепышминский трамвай» подчеркнули, что точные сроки проекта назвать нельзя.

Движение по ветке из Екатеринбурга до Верхней Пышмы открыли 31 августа 2022 года. В феврале 2024 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл новое трамвайное депо в городе. Тогда он подчеркнул, что это первое современное депо в регионе, которое поможет в создании новых рабочих мест.

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Ветку трамвая Екатеринбург — Верхняя Пышма в перспективе ожидает продление — ее планируется протянуть вдоль Успенского проспекта до улицы Огнеупорщиков в Верхней Пышме. Помимо этого, запланировано еще одно ответвление, сообщил источник. «В будущем рельсы хотят протянуть по [Успенскому] проспекту до улицы Огнеупорщиков. Еще одно ответвление пойдет по улице Петрова до парка „Патриот“ в восточной части города», — сообщили источники портала Е1.ru. По словам источников издания, специалисты разрабатывают различные варианты строительства и проводят консультации с администрацией Верхней Пышмы и правительством региона. На предприятии «Верхнепышминский трамвай» подчеркнули, что точные сроки проекта назвать нельзя. Движение по ветке из Екатеринбурга до Верхней Пышмы открыли 31 августа 2022 года. В феврале 2024 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл новое трамвайное депо в городе. Тогда он подчеркнул, что это первое современное депо в регионе, которое поможет в создании новых рабочих мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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