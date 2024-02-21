Губернатор Куйвашев открыл новое трамвайное депо в Верхней Пышме. Фото

21 февраля 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

В новом депо смогут обслуживать до 25 трамваев (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21 февраля дал старт работе нового трамвайного депо в Верхней Пышме. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики по Свердловской области. «Трамвайное депо в Верхней Пышме — первое современное депо у нас в регионе. Это дополнительные рабочие места, высококвалифицированные сотрудники должны здесь работать», — сказал Евгений Куйвашев. Также известно, что депо сможет обслуживать до 25 трамваев, сейчас между Екатеринбургом и Верхней Пышмой курсирует 11 вагонов. В штате депо работает около 100 человек, для них оборудованы комнаты отдыха и столовая. Новое депо также осмотрели глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, гендиректор «Группы Мовиста» Алексей Зотов и гендиректор «Верхнепышминского трамвая» Игорь Заварзин. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл движение по первому в России межмуниципальному трамвайному маршруту в августе 2022 года. На ветке курсируют фирменные трамваи модели 71-911ЕМ «Львенок» вместимость которых — до 155 человек. Губернатор Свердловской области посетил новое трамвайное депо в Верхней Пышме Фото: департамент информационной политики Свердловской области В депо работают около ста человек Фото: департамент информационной политики Свердловской области Депо сможет обслуживать до 25 трамваев Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21 февраля дал старт работе нового трамвайного депо в Верхней Пышме. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики по Свердловской области. «Трамвайное депо в Верхней Пышме — первое современное депо у нас в регионе. Это дополнительные рабочие места, высококвалифицированные сотрудники должны здесь работать», — сказал Евгений Куйвашев. Также известно, что депо сможет обслуживать до 25 трамваев, сейчас между Екатеринбургом и Верхней Пышмой курсирует 11 вагонов. В штате депо работает около 100 человек, для них оборудованы комнаты отдыха и столовая. Новое депо также осмотрели глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, гендиректор «Группы Мовиста» Алексей Зотов и гендиректор «Верхнепышминского трамвая» Игорь Заварзин. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл движение по первому в России межмуниципальному трамвайному маршруту в августе 2022 года. На ветке курсируют фирменные трамваи модели 71-911ЕМ «Львенок» вместимость которых — до 155 человек.