Губернатор Куйвашев открыл новое трамвайное депо в Верхней Пышме. Фото

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Трамвай Львенок и виды города. Верхняя Пышма, общественный транспорт, электротранспорт, городской транспорт, трамвайная ветка екатеринбург верхняя пышма, трамвай львенок
В новом депо смогут обслуживать до 25 трамваев (архивное фото) Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21 февраля дал старт работе нового трамвайного депо в Верхней Пышме. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики по Свердловской области.

«Трамвайное депо в Верхней Пышме — первое современное депо у нас в регионе. Это дополнительные рабочие места, высококвалифицированные сотрудники должны здесь работать», — сказал Евгений Куйвашев.

Также известно, что депо сможет обслуживать до 25 трамваев, сейчас между Екатеринбургом и Верхней Пышмой курсирует 11 вагонов. В штате депо работает около 100 человек, для них оборудованы комнаты отдыха и столовая.

Новое депо также осмотрели глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, гендиректор «Группы Мовиста» Алексей Зотов и гендиректор «Верхнепышминского трамвая» Игорь Заварзин.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл движение по первому в России межмуниципальному трамвайному маршруту в августе 2022 года. На ветке курсируют фирменные трамваи модели 71-911ЕМ «Львенок» вместимость которых — до 155 человек.

Губернатор Свердловской области посетил новое трамвайное депо в Верхней Пышме
Губернатор Свердловской области посетил новое трамвайное депо в Верхней Пышме
Фото:
В депо работают около ста человек
В депо работают около ста человек
Фото:
Депо сможет обслуживать до 25 трамваев
Депо сможет обслуживать до 25 трамваев
Фото:

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21 февраля дал старт работе нового трамвайного депо в Верхней Пышме. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики по Свердловской области. «Трамвайное депо в Верхней Пышме — первое современное депо у нас в регионе. Это дополнительные рабочие места, высококвалифицированные сотрудники должны здесь работать», — сказал Евгений Куйвашев. Также известно, что депо сможет обслуживать до 25 трамваев, сейчас между Екатеринбургом и Верхней Пышмой курсирует 11 вагонов. В штате депо работает около 100 человек, для них оборудованы комнаты отдыха и столовая. Новое депо также осмотрели глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, гендиректор «Группы Мовиста» Алексей Зотов и гендиректор «Верхнепышминского трамвая» Игорь Заварзин. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл движение по первому в России межмуниципальному трамвайному маршруту в августе 2022 года. На ветке курсируют фирменные трамваи модели 71-911ЕМ «Львенок» вместимость которых — до 155 человек.
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