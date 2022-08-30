Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально запустил движение по трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Сегодня мы официально запускаем движение по трамвайной ветке Екатеринбург — Верхняя Пышма. Как и обещал, у маршрута красивый номер 333. Расписание уже повесили на остановках», — сообщил Куйвашев. По его словам, на линии будет работать восемь трамваев.
Ранее URA.RU сообщало, что трамвайную линию Екатеринбург — Верхняя Пышма запустят 31 августа, а маршрут будет носить трехзначный номер. Курсирующие трамваи модели «Львенок» внутри имеют USB-розетки для зарядки телефонов, а также современную систему климат-контроля, а для маломобильных пассажиров есть площадка для подъема и спуска, кнопка вызова водителя. Протяженность новой транспортной ветки составит пять с половиной километров в двухпутном исчислении, время в пути займет не более 30 минут.
Маршрут уже появился на табличке с расписанием
Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева
Так выглядит место, где сидит водитель нового трамвая
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально запустил движение по трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня мы официально запускаем движение по трамвайной ветке Екатеринбург — Верхняя Пышма. Как и обещал, у маршрута красивый номер 333. Расписание уже повесили на остановках», — сообщил Куйвашев. По его словам, на линии будет работать восемь трамваев. Ранее URA.RU сообщало, что трамвайную линию Екатеринбург — Верхняя Пышма запустят 31 августа, а маршрут будет носить трехзначный номер. Курсирующие трамваи модели «Львенок» внутри имеют USB-розетки для зарядки телефонов, а также современную систему климат-контроля, а для маломобильных пассажиров есть площадка для подъема и спуска, кнопка вызова водителя. Протяженность новой транспортной ветки составит пять с половиной километров в двухпутном исчислении, время в пути займет не более 30 минут.