30 августа 2022

Свердловский губернатор запустил трамвай до Верхней Пышмы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай. Верхняя Пышма
Куйвашев выполнил обещание — у маршрута появился красивый номер 333 Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально запустил движение по трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Сегодня мы официально запускаем движение по трамвайной ветке Екатеринбург — Верхняя Пышма. Как и обещал, у маршрута красивый номер 333. Расписание уже повесили на остановках», — сообщил Куйвашев. По его словам, на линии будет работать восемь трамваев.

Ранее URA.RU сообщало, что трамвайную линию Екатеринбург — Верхняя Пышма запустят 31 августа, а маршрут будет носить трехзначный номер. Курсирующие трамваи модели «Львенок» внутри имеют USB-розетки для зарядки телефонов, а также современную систему климат-контроля, а для маломобильных пассажиров есть площадка для подъема и спуска, кнопка вызова водителя. Протяженность новой транспортной ветки составит пять с половиной километров в двухпутном исчислении, время в пути займет не более 30 минут.

Маршрут уже появился на табличке с расписанием
Фото:
Трамвай. Верхняя Пышма
Так выглядит место, где сидит водитель нового трамвая
Фото:
Трамвай. Верхняя Пышма
Внутри салон достаточно просторный
Фото:
Трамвай. Верхняя Пышма
Новый трамваи не спутать ни с какими другими
Фото:
Трамвай. Верхняя Пышма
Первые пассажиры уже успели прокатиться на «Львенке»
Фото:

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально запустил движение по трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня мы официально запускаем движение по трамвайной ветке Екатеринбург — Верхняя Пышма. Как и обещал, у маршрута красивый номер 333. Расписание уже повесили на остановках», — сообщил Куйвашев. По его словам, на линии будет работать восемь трамваев. Ранее URA.RU сообщало, что трамвайную линию Екатеринбург — Верхняя Пышма запустят 31 августа, а маршрут будет носить трехзначный номер. Курсирующие трамваи модели «Львенок» внутри имеют USB-розетки для зарядки телефонов, а также современную систему климат-контроля, а для маломобильных пассажиров есть площадка для подъема и спуска, кнопка вызова водителя. Протяженность новой транспортной ветки составит пять с половиной километров в двухпутном исчислении, время в пути займет не более 30 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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