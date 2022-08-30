Свердловский губернатор запустил трамвай до Верхней Пышмы. Фото

31 августа 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Куйвашев выполнил обещание — у маршрута появился красивый номер 333 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально запустил движение по трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня мы официально запускаем движение по трамвайной ветке Екатеринбург — Верхняя Пышма. Как и обещал, у маршрута красивый номер 333. Расписание уже повесили на остановках», — сообщил Куйвашев. По его словам, на линии будет работать восемь трамваев. Ранее URA.RU сообщало, что трамвайную линию Екатеринбург — Верхняя Пышма запустят 31 августа, а маршрут будет носить трехзначный номер. Курсирующие трамваи модели «Львенок» внутри имеют USB-розетки для зарядки телефонов, а также современную систему климат-контроля, а для маломобильных пассажиров есть площадка для подъема и спуска, кнопка вызова водителя. Протяженность новой транспортной ветки составит пять с половиной километров в двухпутном исчислении, время в пути займет не более 30 минут. Маршрут уже появился на табличке с расписанием Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева Так выглядит место, где сидит водитель нового трамвая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Внутри салон достаточно просторный Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Новый трамваи не спутать ни с какими другими Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Первые пассажиры уже успели прокатиться на «Львенке» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально запустил движение по трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня мы официально запускаем движение по трамвайной ветке Екатеринбург — Верхняя Пышма. Как и обещал, у маршрута красивый номер 333. Расписание уже повесили на остановках», — сообщил Куйвашев. По его словам, на линии будет работать восемь трамваев. Ранее URA.RU сообщало, что трамвайную линию Екатеринбург — Верхняя Пышма запустят 31 августа, а маршрут будет носить трехзначный номер. Курсирующие трамваи модели «Львенок» внутри имеют USB-розетки для зарядки телефонов, а также современную систему климат-контроля, а для маломобильных пассажиров есть площадка для подъема и спуска, кнопка вызова водителя. Протяженность новой транспортной ветки составит пять с половиной километров в двухпутном исчислении, время в пути займет не более 30 минут.