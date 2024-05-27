Российские бойцы захватили в Волчанске канадскую «машину для апокалипсиса»

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Roshel Senator стал трофеем российских солдат
Roshel Senator стал трофеем российских солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы захватили в Волчанске в качестве трофея канадский бронеавтомобиль Roshel Senator. Его также называют «машиной апокалипсиса», пишет «Военный осведомитель».

Это уже второй канадский бронеавтомобиль, который попался российским военным в Волчанке. Один из них был уничтожен, второй захвачен в качестве трофея.

Бронеавтомобили Senator на шасси Ford F550 производятся канадской компанией Roshel. Он весит восемь тонн и может перевозить до 12 человек. Автомобиль защищен броней от пуль, оснащен автоматическим гранатометом или пулеметом и камерами кругового обзора с функцией ночного видения, имеет автономную систему вентиляции и пожаротушения.

В компании назвали свое детище «машиной для апокалипсиса», она может защитить своих пассажиров от подрывов гранатами и противопехотными минами.!2 человек размещаются в цельносварной бронекапсуле. Машина выпускается с 2018 года.

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Российские бойцы захватили в Волчанске в качестве трофея канадский бронеавтомобиль Roshel Senator. Его также называют «машиной апокалипсиса», пишет «Военный осведомитель». Это уже второй канадский бронеавтомобиль, который попался российским военным в Волчанке. Один из них был уничтожен, второй захвачен в качестве трофея. Бронеавтомобили Senator на шасси Ford F550 производятся канадской компанией Roshel. Он весит восемь тонн и может перевозить до 12 человек. Автомобиль защищен броней от пуль, оснащен автоматическим гранатометом или пулеметом и камерами кругового обзора с функцией ночного видения, имеет автономную систему вентиляции и пожаротушения. В компании назвали свое детище «машиной для апокалипсиса», она может защитить своих пассажиров от подрывов гранатами и противопехотными минами.!2 человек размещаются в цельносварной бронекапсуле. Машина выпускается с 2018 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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