Российские бойцы захватили в Волчанске канадскую «машину для апокалипсиса»

Российские бойцы захватили в Волчанске в качестве трофея канадский бронеавтомобиль Roshel Senator. Его также называют «машиной апокалипсиса», пишет «Военный осведомитель».
Это уже второй канадский бронеавтомобиль, который попался российским военным в Волчанке. Один из них был уничтожен, второй захвачен в качестве трофея.
Бронеавтомобили Senator на шасси Ford F550 производятся канадской компанией Roshel. Он весит восемь тонн и может перевозить до 12 человек. Автомобиль защищен броней от пуль, оснащен автоматическим гранатометом или пулеметом и камерами кругового обзора с функцией ночного видения, имеет автономную систему вентиляции и пожаротушения.
В компании назвали свое детище «машиной для апокалипсиса», она может защитить своих пассажиров от подрывов гранатами и противопехотными минами.!2 человек размещаются в цельносварной бронекапсуле. Машина выпускается с 2018 года.
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