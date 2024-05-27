Российские бойцы захватили в Волчанске канадскую «машину для апокалипсиса»

27 мая 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Roshel Senator стал трофеем российских солдат Фото: telegram-канал «Военный осведомитель» (https://t.me/milinfolive/122998?single) новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бойцы захватили в Волчанске в качестве трофея канадский бронеавтомобиль Roshel Senator. Его также называют «машиной апокалипсиса», пишет «Военный осведомитель». Это уже второй канадский бронеавтомобиль, который попался российским военным в Волчанке. Один из них был уничтожен, второй захвачен в качестве трофея. Бронеавтомобили Senator на шасси Ford F550 производятся канадской компанией Roshel. Он весит восемь тонн и может перевозить до 12 человек. Автомобиль защищен броней от пуль, оснащен автоматическим гранатометом или пулеметом и камерами кругового обзора с функцией ночного видения, имеет автономную систему вентиляции и пожаротушения. В компании назвали свое детище «машиной для апокалипсиса», она может защитить своих пассажиров от подрывов гранатами и противопехотными минами.!2 человек размещаются в цельносварной бронекапсуле. Машина выпускается с 2018 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские бойцы захватили в Волчанске в качестве трофея канадский бронеавтомобиль Roshel Senator. Его также называют «машиной апокалипсиса», пишет «Военный осведомитель». Это уже второй канадский бронеавтомобиль, который попался российским военным в Волчанке. Один из них был уничтожен, второй захвачен в качестве трофея. Бронеавтомобили Senator на шасси Ford F550 производятся канадской компанией Roshel. Он весит восемь тонн и может перевозить до 12 человек. Автомобиль защищен броней от пуль, оснащен автоматическим гранатометом или пулеметом и камерами кругового обзора с функцией ночного видения, имеет автономную систему вентиляции и пожаротушения. В компании назвали свое детище «машиной для апокалипсиса», она может защитить своих пассажиров от подрывов гранатами и противопехотными минами.!2 человек размещаются в цельносварной бронекапсуле. Машина выпускается с 2018 года.