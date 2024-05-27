Офис Президента Зеленского раскрыл содержание подписанного соглашения с Испанией

В соглашении между Украиной и Испанией прописана помощь на сумму в миллиард евро

27 мая 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Согласно документу Украины и Испании, вторая страна в 2024 году обязуется предоставить Киеву военную помощь Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали десятилетнее соглашение о гарантиях безопасности, в которое вошли такие пункты, как поддержка Киева до момента восстановления страны, поддержка ВСУ, усиление санкционного давления на Россию и другие пункты. Об этом сообщает офис Зеленского. «Документ закрепляет обязательство Испании поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ 1991 года», — передает администрация президента Украины информацию из соглашения. Так, в 2024 году Испания выделит Киеву один миллиард евро в качестве помощи. Также Испания должна быть готова оказывать всестороннюю помощь на протяжении всего десятилетнего срока действия заключенного соглашения. Кроме того, страна активно поддерживает инициативу будущих сил обороны Украины и участвует в различных коалициях способностей, которые входят в состав Контактной группы по вопросам обороны Киева. Среди направлений сотрудничества — противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерия, бронетехника, морская безопасность, информационные технологии и разминирование. Документ также содержит блоки, посвященные усилению санкционного давления на Россию. Участники соглашения подтверждают необходимость продолжения коллективного давления через санкции, целью которых является ограничение доступа России к финансам, товарам, технологиям и услугам. Согласно документу, Испания выражает преданность продолжению жестких санкций против определенных секторов российской экономики и лиц, поддерживающих конфликт. Страна также обязуется принимать решительные меры в сотрудничестве с партнерами для борьбы с любыми формами обхода санкций. Ранее Зеленский прибыл в Испанию для встречи с Санчесом и подписания двустороннего соглашения. Испанская сторона стала десятой страной, которая подписала с Киевом подобный документ в соответствии с декларацией G7. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали десятилетнее соглашение о гарантиях безопасности, в которое вошли такие пункты, как поддержка Киева до момента восстановления страны, поддержка ВСУ, усиление санкционного давления на Россию и другие пункты. Об этом сообщает офис Зеленского. «Документ закрепляет обязательство Испании поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ 1991 года», — передает администрация президента Украины информацию из соглашения. Так, в 2024 году Испания выделит Киеву один миллиард евро в качестве помощи. Также Испания должна быть готова оказывать всестороннюю помощь на протяжении всего десятилетнего срока действия заключенного соглашения. Кроме того, страна активно поддерживает инициативу будущих сил обороны Украины и участвует в различных коалициях способностей, которые входят в состав Контактной группы по вопросам обороны Киева. Среди направлений сотрудничества — противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерия, бронетехника, морская безопасность, информационные технологии и разминирование. Документ также содержит блоки, посвященные усилению санкционного давления на Россию. Участники соглашения подтверждают необходимость продолжения коллективного давления через санкции, целью которых является ограничение доступа России к финансам, товарам, технологиям и услугам. Согласно документу, Испания выражает преданность продолжению жестких санкций против определенных секторов российской экономики и лиц, поддерживающих конфликт. Страна также обязуется принимать решительные меры в сотрудничестве с партнерами для борьбы с любыми формами обхода санкций. Ранее Зеленский прибыл в Испанию для встречи с Санчесом и подписания двустороннего соглашения. Испанская сторона стала десятой страной, которая подписала с Киевом подобный документ в соответствии с декларацией G7.