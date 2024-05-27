Зеленский подписал с Испанией соглашение о гарантиях безопасности

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Владимир Зеленский подписал с испанским премьером соглашение о безопасности Фото:
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Премьер-министр Испании Педро Санчес и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщило издание El Pais.

«Испания стала десятой страной, подписавшей соглашение такого рода с Украиной в соответствии с декларацией G7», — приводит издание слова Санчеса. Он добавил, что страна обязуется предоставить Киеву оружие на сумму одного миллиарда евро в 2024 году.

Зеленский прибыл в Испанию на переговоры с премьер-министром страны Педро Санчесом, а также для подписания двустороннего соглашения 27 мая. Он рассказал, что стороны намерены обсудить оборонное сотрудничество, выделение нового пакета военной помощи, а также тренировку украинских военнослужащих, передает MK.RU.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщило издание El Pais. «Испания стала десятой страной, подписавшей соглашение такого рода с Украиной в соответствии с декларацией G7», — приводит издание слова Санчеса. Он добавил, что страна обязуется предоставить Киеву оружие на сумму одного миллиарда евро в 2024 году. Зеленский прибыл в Испанию на переговоры с премьер-министром страны Педро Санчесом, а также для подписания двустороннего соглашения 27 мая. Он рассказал, что стороны намерены обсудить оборонное сотрудничество, выделение нового пакета военной помощи, а также тренировку украинских военнослужащих, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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