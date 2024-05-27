Зеленский подписал с Испанией соглашение о гарантиях безопасности

Премьер-министр Испании Педро Санчес и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщило издание El Pais.
«Испания стала десятой страной, подписавшей соглашение такого рода с Украиной в соответствии с декларацией G7», — приводит издание слова Санчеса. Он добавил, что страна обязуется предоставить Киеву оружие на сумму одного миллиарда евро в 2024 году.
Зеленский прибыл в Испанию на переговоры с премьер-министром страны Педро Санчесом, а также для подписания двустороннего соглашения 27 мая. Он рассказал, что стороны намерены обсудить оборонное сотрудничество, выделение нового пакета военной помощи, а также тренировку украинских военнослужащих, передает MK.RU.
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Премьер-министр Испании Педро Санчес и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщило издание El Pais. «Испания стала десятой страной, подписавшей соглашение такого рода с Украиной в соответствии с декларацией G7», — приводит издание слова Санчеса. Он добавил, что страна обязуется предоставить Киеву оружие на сумму одного миллиарда евро в 2024 году. Зеленский прибыл в Испанию на переговоры с премьер-министром страны Педро Санчесом, а также для подписания двустороннего соглашения 27 мая. Он рассказал, что стороны намерены обсудить оборонное сотрудничество, выделение нового пакета военной помощи, а также тренировку украинских военнослужащих, передает MK.RU.