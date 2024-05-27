Bloomberg: Греция и Кипр выступили за ограничение закупок оружия для Украины

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Санторини. Греция, флаг греции
Греция и Кипр просят выставить ограничения на закупку Украиной оружия в западных странах, пишет агентство Фото:
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Кипр и Греция выступают за ограничение покупки вооружения Украиной в зарубежных странах, если это происходит на финансовые средства европейского фонда мира. Об этом сообщают западные дипломаты.

«Греция и Кипр также продолжают настаивать на ограничении закупок за рубежом, несмотря на соглашение в марте, согласно которому оружие из стран, не входящих в ЕС, могут быть приобретены через этот фонд», — передает Bloomberg слова источников. В западных СМИ отметили, что на данный момент только Венгрия блокирует выделение денег на военную помощь Украине.

Постоянные представители стран Евросоюза в марте 2024 года согласовали военную помощь Киеву. Так, для этого в Европейский фонд мира было выделено пять миллиардов евро.

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Кипр и Греция выступают за ограничение покупки вооружения Украиной в зарубежных странах, если это происходит на финансовые средства европейского фонда мира. Об этом сообщают западные дипломаты. «Греция и Кипр также продолжают настаивать на ограничении закупок за рубежом, несмотря на соглашение в марте, согласно которому оружие из стран, не входящих в ЕС, могут быть приобретены через этот фонд», — передает Bloomberg слова источников. В западных СМИ отметили, что на данный момент только Венгрия блокирует выделение денег на военную помощь Украине. Постоянные представители стран Евросоюза в марте 2024 года согласовали военную помощь Киеву. Так, для этого в Европейский фонд мира было выделено пять миллиардов евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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