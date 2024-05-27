Bloomberg: Греция и Кипр выступили за ограничение закупок оружия для Украины

27 мая 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

Греция и Кипр просят выставить ограничения на закупку Украиной оружия в западных странах, пишет агентство Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кипр и Греция выступают за ограничение покупки вооружения Украиной в зарубежных странах, если это происходит на финансовые средства европейского фонда мира. Об этом сообщают западные дипломаты. «Греция и Кипр также продолжают настаивать на ограничении закупок за рубежом, несмотря на соглашение в марте, согласно которому оружие из стран, не входящих в ЕС, могут быть приобретены через этот фонд», — передает Bloomberg слова источников. В западных СМИ отметили, что на данный момент только Венгрия блокирует выделение денег на военную помощь Украине. Постоянные представители стран Евросоюза в марте 2024 года согласовали военную помощь Киеву. Так, для этого в Европейский фонд мира было выделено пять миллиардов евро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кипр и Греция выступают за ограничение покупки вооружения Украиной в зарубежных странах, если это происходит на финансовые средства европейского фонда мира. Об этом сообщают западные дипломаты. «Греция и Кипр также продолжают настаивать на ограничении закупок за рубежом, несмотря на соглашение в марте, согласно которому оружие из стран, не входящих в ЕС, могут быть приобретены через этот фонд», — передает Bloomberg слова источников. В западных СМИ отметили, что на данный момент только Венгрия блокирует выделение денег на военную помощь Украине. Постоянные представители стран Евросоюза в марте 2024 года согласовали военную помощь Киеву. Так, для этого в Европейский фонд мира было выделено пять миллиардов евро.