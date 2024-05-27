Прокуратура потребовала изъять из продажи «Вредные советы» Остера из-за картинок

В Каратузском районе Красноярского края местный магазин получил требование прокуратуры убрать из продажи книгу Григория Остера «Вредные советы». Причиной стали иллюстрации в издании, содержащие сцены жестокости, а также отсутствие возрастной маркировки, что является нарушением законодательства.
«Иллюстрации содержали сцены жестокости и могли вызвать у детей чувство страха», — сообщил источник ТАСС, знакомый с проверкой. Он также отметил, что к самому тексту произведения и автору претензий не предъявлялось. Сотрудники магазина подтвердили, что вопросы у правоохранительных органов возникли именно из-за изображений в книге.
Книга «Вредные советы» Григория Остера является популярным сборником иронических стихотворений для детей, который впервые был опубликован в 1990 году. С тех пор произведение неоднократно переиздавалось и полюбилось читателям за нестандартный подход к детскому воспитанию через показ негативных последствий непослушания.
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