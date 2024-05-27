27 мая 2024

Прокуратура потребовала изъять из продажи «Вредные советы» Остера из-за картинок

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие краевой музыкальной школы. Пермь, библиотека, книги, магазин, руки, передача
Причиной стали иллюстрации в издании Фото:

В Каратузском районе Красноярского края местный магазин получил требование прокуратуры убрать из продажи книгу Григория Остера «Вредные советы». Причиной стали иллюстрации в издании, содержащие сцены жестокости, а также отсутствие возрастной маркировки, что является нарушением законодательства.

«Иллюстрации содержали сцены жестокости и могли вызвать у детей чувство страха», — сообщил источник ТАСС, знакомый с проверкой. Он также отметил, что к самому тексту произведения и автору претензий не предъявлялось. Сотрудники магазина подтвердили, что вопросы у правоохранительных органов возникли именно из-за изображений в книге.

Книга «Вредные советы» Григория Остера является популярным сборником иронических стихотворений для детей, который впервые был опубликован в 1990 году. С тех пор произведение неоднократно переиздавалось и полюбилось читателям за нестандартный подход к детскому воспитанию через показ негативных последствий непослушания.

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В Каратузском районе Красноярского края местный магазин получил требование прокуратуры убрать из продажи книгу Григория Остера «Вредные советы». Причиной стали иллюстрации в издании, содержащие сцены жестокости, а также отсутствие возрастной маркировки, что является нарушением законодательства. «Иллюстрации содержали сцены жестокости и могли вызвать у детей чувство страха», — сообщил источник ТАСС, знакомый с проверкой. Он также отметил, что к самому тексту произведения и автору претензий не предъявлялось. Сотрудники магазина подтвердили, что вопросы у правоохранительных органов возникли именно из-за изображений в книге. Книга «Вредные советы» Григория Остера является популярным сборником иронических стихотворений для детей, который впервые был опубликован в 1990 году. С тех пор произведение неоднократно переиздавалось и полюбилось читателям за нестандартный подход к детскому воспитанию через показ негативных последствий непослушания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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