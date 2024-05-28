28 мая 2024

В центре Челябинска на неделю перекроют проезд для автомобилистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход в Челябинске, перекрытое движение
На двух улицах в центре города движение будет перекрыто с 28 мая по 2 июня Фото:

В Челябинске с 28 мая по 2 июня из-за проведения аварийно-восстановительных работ закрыт проезд транспорта по улице Елькина. Движение будет ограничено на участке от улицы Тимирязева до Воровского, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Для проведения аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях с 28 мая по 2 июня будет полностью закрыт проезд транспорта по улице Елькина. Работы будут проводиться на участке от улицы Тимирязева до Воровского», — сообщил в пресс-службе.

Аварийно-восстановительные работы проводит АО «УСТЭК- Челябинск». Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

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В Челябинске с 28 мая по 2 июня из-за проведения аварийно-восстановительных работ закрыт проезд транспорта по улице Елькина. Движение будет ограничено на участке от улицы Тимирязева до Воровского, сообщили в пресс-службе мэрии. «Для проведения аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях с 28 мая по 2 июня будет полностью закрыт проезд транспорта по улице Елькина. Работы будут проводиться на участке от улицы Тимирязева до Воровского», — сообщил в пресс-службе. Аварийно-восстановительные работы проводит АО «УСТЭК- Челябинск». Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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