В центре Челябинска на неделю перекроют проезд для автомобилистов

В Челябинске с 28 мая по 2 июня из-за проведения аварийно-восстановительных работ закрыт проезд транспорта по улице Елькина. Движение будет ограничено на участке от улицы Тимирязева до Воровского, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Для проведения аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях с 28 мая по 2 июня будет полностью закрыт проезд транспорта по улице Елькина. Работы будут проводиться на участке от улицы Тимирязева до Воровского», — сообщил в пресс-службе.
Аварийно-восстановительные работы проводит АО «УСТЭК- Челябинск». Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
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