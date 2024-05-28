Общество ЖКХ и Городская среда В центре Челябинска на неделю перекроют проезд для автомобилистов 29 мая 2024 в 10:58 Размер текста - 17 + На двух улицах в центре города движение будет перекрыто с 28 мая по 2 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 28 мая по 2 июня из-за проведения аварийно-восстановительных работ закрыт проезд транспорта по улице Елькина. Движение будет ограничено на участке от улицы Тимирязева до Воровского, сообщили в пресс-службе мэрии. «Для проведения аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях с 28 мая по 2 июня будет полностью закрыт проезд транспорта по улице Елькина. Работы будут проводиться на участке от улицы Тимирязева до Воровского», — сообщил в пресс-службе. Аварийно-восстановительные работы проводит АО «УСТЭК- Челябинск». Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске с 28 мая по 2 июня из-за проведения аварийно-восстановительных работ закрыт проезд транспорта по улице Елькина. Движение будет ограничено на участке от улицы Тимирязева до Воровского, сообщили в пресс-службе мэрии. «Для проведения аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях с 28 мая по 2 июня будет полностью закрыт проезд транспорта по улице Елькина. Работы будут проводиться на участке от улицы Тимирязева до Воровского», — сообщил в пресс-службе. Аварийно-восстановительные работы проводит АО «УСТЭК- Челябинск». Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям