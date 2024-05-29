«Роснано» предупредило о рисках банкротства

В «Роснано» предупредили о возможном банкротстве без государственной поддержки. В отчете компании указано — несмотря на улучшение финансового состояния в последние месяцы, имеющихся активов может не хватит для погашения обязательств перед кредиторами.
«Если решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами не будет принято, то высока вероятность возникновения признаков банкротства. В случае получения финансирования в необходимом объеме эмитент (юрлицо, выпускающее ценные бумаги — прим. URA.RU) будет в состоянии непрерывно продолжать свою деятельность», — на отчет «Роснано» ссылается «Интерфакс».
С банками-кредиторами уже удалось достичь устраивающих всех договоренностей. В данный момент «Роснано» ведет переговоры с правительством РФ о предоставлении дополнительных средств. При этом точные сроки и суммы не известны, что создает «опасную неопределенность», подчеркивают в компании. «Роснано» оказалась на грани банкротства в октябре прошлого года. В компании рассчитывают, что вскоре при поддержке государства долг будет погашен, что позволит работать в соответствии с утвержденной стратегией до 2030 года.
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