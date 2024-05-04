«Роснано» просит у властей РФ деньги для погашения долгов

04 мая 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

«Роснано» планирует попросить деньги на погашение долгов у правительства Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российская корпорация «Роснано» обратилась к правительству с просьбой предоставить ей дополнительные средства для покрытия задолженностей. На февраль текущего года долг корпорации составляет 69 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс». «„Роснано“ обсуждает с правительством возможность получения дополнительного финансирования, которое требуется для обслуживания долга и обеспечения непрерывности деятельности компании», — передают журналисты. Они ссылаются на бухгалтерскую отчетность корпорации. В октябре 2023 года представители «Роснано» заявляли, что корпорация находится на грани банкротства. На фоне этого в Кремле отмечали, что правительство РФ занимается данным вопросом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в «Роснано» идут нелегкие процессы, сообщает RT. Уже в апреле текущего года в компании объявили, что намерены погашать долги по облигациям за счет собственных средств. Одним из способов, как «Роснано» планирует уменьшить задолженность — иск в Арбитражный суд Москвы. Ранее суд удовлетворил ходатайство на рассмотрение иска «об установлении факта, имеющего юридическое значение». В компании объявили, что в 2017 году произошла «переоценка по новой методике обязательств», передает РАПСИ. Именно она и стала причиной больших задолженностей, отмечали в корпорации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская корпорация «Роснано» обратилась к правительству с просьбой предоставить ей дополнительные средства для покрытия задолженностей. На февраль текущего года долг корпорации составляет 69 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс». «„Роснано“ обсуждает с правительством возможность получения дополнительного финансирования, которое требуется для обслуживания долга и обеспечения непрерывности деятельности компании», — передают журналисты. Они ссылаются на бухгалтерскую отчетность корпорации. В октябре 2023 года представители «Роснано» заявляли, что корпорация находится на грани банкротства. На фоне этого в Кремле отмечали, что правительство РФ занимается данным вопросом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в «Роснано» идут нелегкие процессы, сообщает RT. Уже в апреле текущего года в компании объявили, что намерены погашать долги по облигациям за счет собственных средств. Одним из способов, как «Роснано» планирует уменьшить задолженность — иск в Арбитражный суд Москвы. Ранее суд удовлетворил ходатайство на рассмотрение иска «об установлении факта, имеющего юридическое значение». В компании объявили, что в 2017 году произошла «переоценка по новой методике обязательств», передает РАПСИ. Именно она и стала причиной больших задолженностей, отмечали в корпорации.