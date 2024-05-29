29 мая 2024

Как приготовить мороженое дома: инструкция

© Служба новостей «URA.RU»
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Съедобные алкогольные коктейли от миксолога (бармена) Вячеслава Яшкина в «Лавке мещанина Яковлева». Екатеринбург, мороженое, десерт, сорбет
Мороженое является самым приятным десертом в летний период Фото:

Лето — время, когда особенно хочется насладиться прохладным и сладким лакомством. Мороженое неизменно пользуется популярностью у детей и взрослых, и многие предпочитают готовить его самостоятельно в домашних условиях. О самых популярных рецептах и способах приготовления узнаете из материала URA.RU.

В чем преимущество домашнего мороженого

Главное преимущество домашнего мороженого — полная уверенность в его натуральности. Лично выбирая ингредиенты, можно избежать использования искусственных добавок и консервантов. К тому же, самостоятельное приготовление позволяет подобрать состав для людей с аллергией или для тех, кто придерживается веганского образа жизни, исключая из рецептуры, к примеру, молочные продукты и белый сахар.

Разнообразие вкусов и типов

Мороженое может быть сливочным, фруктовым, шоколадным, ванильным и даже экзотическим — выбор ограничивается только фантазией. Существуют различные типы мороженого:

  • пломбир — классический вариант с высоким содержанием молока и сливок;
  • сорбет — освежающий десерт на основе ягодного или фруктового пюре без молочных продуктов;
  • фруктовый лед — простой и легкий десерт из фруктового сока и воды.

    Калорийность домашнего мороженого

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Калорийность мороженого зависит от состава. Средняя энергетическая ценность пломбира — около 225 ккал на 100 грамм, в то время как сорбет и фруктовый лед обладают гораздо меньшей калорийностью. Это делает последние два варианта отличным выбором для тех, кто следит за своим питанием.

Способы приготовления мороженого в домашних условиях

Мороженое можно приготовить как с использованием специальной мороженицы, так и без нее — в формочках или зип-пакетах. Классические рецепты часто идут в комплекте с техникой. Однако не стоит ограничиваться только ими. Экспериментируйте с различными ингредиентами, добавляйте свежие фрукты, ягоды, орехи или шоколадные кусочки для создания уникальных вкусов.

Популярные рецепты домашнего мороженого

Существуют тысячи рецептов мороженого на любой вкус. Вот несколько примеров:

  • сливочное мороженое: смешайте свежие сливки с сахаром и ванилью до однородной консистенции, заморозьте в мороженице;
  • фруктовый сорбет: пюрируйте свежие или замороженные фрукты с небольшим количеством сахара или меда, заморозьте до желаемой консистенции;
  • шоколадное мороженое: добавьте какао-порошок или растопленный шоколад в базу для мороженого перед заморозкой.
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    Клубничное мороженое со сливками

Этот вкус является самым популярном во всем мире. Для приготовления клубничного мороженого со сливками потребуются миксер, блендер и сотейник с толстым дном.

Способ приготовления:

  • свежую клубнику необходимо промыть и срезать хвостики. Если использовать замороженную — размораживать не нужно;
  • ягоды отправить в сотейник, добавить сахар, разрезанный стручок ванили или экстракт, довести до кипения и проварить 2-3 минуты, чтобы клубника стала мягкой;
  • следует извлечь стручок ванили и взбить ягоды в блендере до консистенции пюре, затем поставить в холодильник;
  • перед следующим шагом чашу миксера и венчик нужно убрать на 10 минут в холодильник, затем достать, выложить в емкость сливки и взбить до загустения;
  • влить к сливкам охлажденное клубничное пюре и аккуратными движениями перемешать все лопаткой;
  • переложить клубничные сливки в контейнер, закрыть крышкой и убрать в морозильную камеру на один час;
  • после достаньте мороженое, хорошо перемешать и снова уберите в морозилку. Повторить процедуру необходимо еще три раза, чтобы конечная текстура была нежной и кремовой.

Карамельное мороженое со сгущенкой

Карамельное мороженое с имбирным пряником и сгущенкой — это настоящий кулинарный шедевр, который понравится и детям, и взрослым. Десерт требует предварительной подготовки, также важно следить за тем, чтобы сахар полностью растворился в карамели и не было твердых кусочков.

Способ приготовления:

  • предварительно имбирь нужно нарезать дольками, залить сливками, накрыть пищевой пленкой и оставить на ночь в холодильнике;
  • через 10-12 часов необходимо процедить сливки и начать взбивать их миксером до состояния мягких пиков;
  • начните постепенно добавлять сгущенное молоко, продолжая взбивать. Если есть мороженица, то выложите взбитую смесь в форму и действуйте согласно инструкции;
  • в случае, если мороженицы нет — поставьте емкость с мороженым в морозилку на полчаса, затем достаньте массу и еще раз взбейте миксером. Процедуру необходимо повторить 2-3 раза;
  • При перемешивании в крайний раз в мороженое добавьте крошку имбирного пряника.

Домашнее мороженое без молока и сахара

Банановый айскрим является одним из самых простых в приготовлении. Он подойдет веганам и тем, кто следит за здоровьем, так как не содержит животного молока и сахара.

Способ приготовления:

  • бананы нужно очистить от кожуры, крупно нарезать, переложить в контейнер и убрать в морозилку на срок до восьми часов;
  • когда они замерзнут, их надо достать, нарезать мелкими кусочками, положить в блендер, добавить орехи, кокосовое молоко. Все ингредиенты следует хорошенько взбить до однородной кремовой массы;
  • затем мороженое поместите в контейнер и уберите в морозилку. Через час оно будет готово. Найскрим накладывают в миску или стаканчик, а сверху посыпают арахисом.
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Лето — время, когда особенно хочется насладиться прохладным и сладким лакомством. Мороженое неизменно пользуется популярностью у детей и взрослых, и многие предпочитают готовить его самостоятельно в домашних условиях. О самых популярных рецептах и способах приготовления узнаете из материала URA.RU. Главное преимущество домашнего мороженого — полная уверенность в его натуральности. Лично выбирая ингредиенты, можно избежать использования искусственных добавок и консервантов. К тому же, самостоятельное приготовление позволяет подобрать состав для людей с аллергией или для тех, кто придерживается веганского образа жизни, исключая из рецептуры, к примеру, молочные продукты и белый сахар. Мороженое может быть сливочным, фруктовым, шоколадным, ванильным и даже экзотическим — выбор ограничивается только фантазией. Существуют различные типы мороженого: Калорийность мороженого зависит от состава. Средняя энергетическая ценность пломбира — около 225 ккал на 100 грамм, в то время как сорбет и фруктовый лед обладают гораздо меньшей калорийностью. Это делает последние два варианта отличным выбором для тех, кто следит за своим питанием. Мороженое можно приготовить как с использованием специальной мороженицы, так и без нее — в формочках или зип-пакетах. Классические рецепты часто идут в комплекте с техникой. Однако не стоит ограничиваться только ими. Экспериментируйте с различными ингредиентами, добавляйте свежие фрукты, ягоды, орехи или шоколадные кусочки для создания уникальных вкусов. Существуют тысячи рецептов мороженого на любой вкус. Вот несколько примеров: Этот вкус является самым популярном во всем мире. Для приготовления клубничного мороженого со сливками потребуются миксер, блендер и сотейник с толстым дном. Карамельное мороженое с имбирным пряником и сгущенкой — это настоящий кулинарный шедевр, который понравится и детям, и взрослым. Десерт требует предварительной подготовки, также важно следить за тем, чтобы сахар полностью растворился в карамели и не было твердых кусочков. Банановый айскрим является одним из самых простых в приготовлении. Он подойдет веганам и тем, кто следит за здоровьем, так как не содержит животного молока и сахара.
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