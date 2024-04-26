Как отказаться от сладкого и стоит ли это делать: рекомендации диетолога

Диетолог-нутрициолог Нефедова: не стоит ставить табу на сладости

27 апреля 2024 в 05:47 Размер текста - 17 +

Диетолог не советует полностью отказываться от сладкого Фото: Илья Московец © URA.RU Многие люди любят сладкое, но понимают, что оно может нанести вред здоровью, поэтому пытаются найти способ расстаться со своей привязанностью. Однако диетологи не советуют полностью отказываться от сахара. Стоит ли запрещать себе сладости, в каком количестве можно себе их позволить, и как избавиться от болезненного пристрастия — расскажет URA.RU. Нужно ли отказываться от сладкого Как рассказал диетолог-нутрициолог Наталья Нефедова, не стоит ставить табу на сладости. Однако нужно минимизировать их количество. Нефедова советует снизить потребление добавленного сахара до 5% от общей калорийности рациона. Специалист отмечает, что мы в достаточном количестве получаем сахар в естественном виде с фруктами, овощами, цельнозерновыми, бобовыми. Для оптимального здоровья, жизни и функционирования человеку вообще не нужен добавленный сахар. Уточняется, что тяга к сладкому — это эволюционный механизм. Он направлен на получение главного источника энергии — глюкозы, а в результате и на выживание. Стоит уменьшить количество потребления сахара Фото: Анна Майорова © URA.RU Почему так сложно отказаться от сладкого Исходя из экспериментов, которые проводились на животных, было выявлено, насколько сильно сахар активирует нейронные пути системы вознаграждения в мозгу. Поэтому из-за резкого ухода от добавленного сахара в рационе может возникнуть «синдром отмены» с последующей сильной тягой к сладкому, усталостью и подавленным настроением. Кроме того, исследования, изучающие влияние сахара на стресс, показывают снижение кортизола в крови. Сладкое помогает поддерживать активность гиппокампа, который обычно тормозится в стрессовом состоянии. Он влияет на память и усложняет рациональное мышление. Кажется, что это хорошо, однако на резкое сокращение сладкого в рационе организм может отреагировать повышенной нервозностью и раздражительностью. Полный отказ от сахара может привести к усталости и ухудшению настроения Фото: Александр Мамаев © URA.RU В чем польза отказа от сахара Постепенное снижение сахара в рационе — полезная практика для тела, подмечает Нефедова. Ограничение обеспечивает: З доровое сердце . Сокращение помогает в предотвращении лишнего веса, что как следствие- снижает метаболический синдром. Это способствует нормализации артериального давления и уровня холестерина в крови.

. Сокращение помогает в предотвращении лишнего веса, что как следствие- снижает метаболический синдром. Это способствует нормализации артериального давления и уровня холестерина в крови. Профилактику диабета . Злоупотребление десертами приводит к отложению жира вокруг внутренних органов, включая печень. А сокращение минимизирует риск инсулинорезистентности и диабета второго типа.

. Злоупотребление десертами приводит к отложению жира вокруг внутренних органов, включая печень. А сокращение минимизирует риск инсулинорезистентности и диабета второго типа. Крепкие нервы . К тому же у людей с сахарным диабетом при игнорировании заболевания и правильного питания могут возникнуть неврозоподобные расстройства. Из-за них появляются проблемы со сном, раздражительность, забывчивость.

. К тому же у людей с сахарным диабетом при игнорировании заболевания и правильного питания могут возникнуть неврозоподобные расстройства. Из-за них появляются проблемы со сном, раздражительность, забывчивость. Легкость движений . Неправильное питание может привести к ожирению, а позже и к метаболическому синдрому. Все это повышает риск развития подагры или артрита.

. Неправильное питание может привести к ожирению, а позже и к метаболическому синдрому. Все это повышает риск развития подагры или артрита. Здоровую печень. Обильное употребление сахара заставляет печень производить больше жира, что может спровоцировать гепатоз печени или даже цирроз. Отказ от сладкого укрепляет нервы Фото: Илья Московец © URA.RU Как отказаться от сладкого без вреда для здоровья Начинайте день правильно Утром бывает не хватает времени, чтобы поесть нормально, поэтому люди на ходу съедают шоколадку или пончик. Это является ошибкой. По мнению диетологов, завтрак должен включать жиры, белки, сложные углеводы и клетчатку, чтобы чувство голода не появлялось до обеда. Обратитесь к врачу и сдайте анализы Если тяга к сладкому не покидает вас, то стоит обратиться за консультацией к специалисту. Постоянное желание съесть сладкое может свидетельствовать о психологических проблемах или дефиците макроэлементов. Не заедайте стресс С детства нас приучили, что еду можно приравнивать к какому-то празднику или событию. Торты, пирожные и мороженое возглавляют список гастрономических «поощрений». Нужно проследить, действительно ли вы хотите сладкого, когда тянетесь за конфетой. Возможно, вам просто хочется себя порадовать. Поэтому нужно найти новые источники для позитива. Еда не должна приравниваться к награде. Как вариант, можно порадовать себя поездкой на озеро, прогулкой или походом в кино. Удовольствия настолько разнообразны, что ограничиваться одними сладостями не стоит. Пробуйте альтернативы Очень сложно резко отказаться от сладкого. Поэтому, чтобы облегчить процесс, предстоит заменить привычные десерты низкокалорийными. Завтрак должен включать жиры, белки, сложные углеводы и клетчатку Фото: Анна Майорова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многие люди любят сладкое, но понимают, что оно может нанести вред здоровью, поэтому пытаются найти способ расстаться со своей привязанностью. Однако диетологи не советуют полностью отказываться от сахара. Стоит ли запрещать себе сладости, в каком количестве можно себе их позволить, и как избавиться от болезненного пристрастия — расскажет URA.RU. Как рассказал диетолог-нутрициолог Наталья Нефедова, не стоит ставить табу на сладости. Однако нужно минимизировать их количество. Нефедова советует снизить потребление добавленного сахара до 5% от общей калорийности рациона. Специалист отмечает, что мы в достаточном количестве получаем сахар в естественном виде с фруктами, овощами, цельнозерновыми, бобовыми. Для оптимального здоровья, жизни и функционирования человеку вообще не нужен добавленный сахар. Уточняется, что тяга к сладкому — это эволюционный механизм. Он направлен на получение главного источника энергии — глюкозы, а в результате и на выживание. Исходя из экспериментов, которые проводились на животных, было выявлено, насколько сильно сахар активирует нейронные пути системы вознаграждения в мозгу. Поэтому из-за резкого ухода от добавленного сахара в рационе может возникнуть «синдром отмены» с последующей сильной тягой к сладкому, усталостью и подавленным настроением. Кроме того, исследования, изучающие влияние сахара на стресс, показывают снижение кортизола в крови. Сладкое помогает поддерживать активность гиппокампа, который обычно тормозится в стрессовом состоянии. Он влияет на память и усложняет рациональное мышление. Кажется, что это хорошо, однако на резкое сокращение сладкого в рационе организм может отреагировать повышенной нервозностью и раздражительностью. Постепенное снижение сахара в рационе — полезная практика для тела, подмечает Нефедова. Ограничение обеспечивает: Утром бывает не хватает времени, чтобы поесть нормально, поэтому люди на ходу съедают шоколадку или пончик. Это является ошибкой. По мнению диетологов, завтрак должен включать жиры, белки, сложные углеводы и клетчатку, чтобы чувство голода не появлялось до обеда. Если тяга к сладкому не покидает вас, то стоит обратиться за консультацией к специалисту. Постоянное желание съесть сладкое может свидетельствовать о психологических проблемах или дефиците макроэлементов. С детства нас приучили, что еду можно приравнивать к какому-то празднику или событию. Торты, пирожные и мороженое возглавляют список гастрономических «поощрений». Нужно проследить, действительно ли вы хотите сладкого, когда тянетесь за конфетой. Возможно, вам просто хочется себя порадовать. Поэтому нужно найти новые источники для позитива. Еда не должна приравниваться к награде. Как вариант, можно порадовать себя поездкой на озеро, прогулкой или походом в кино. Удовольствия настолько разнообразны, что ограничиваться одними сладостями не стоит. Очень сложно резко отказаться от сладкого. Поэтому, чтобы облегчить процесс, предстоит заменить привычные десерты низкокалорийными.